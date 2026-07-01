ינון מגל: מבאס אותי שלא שאלתי את נתניהו משהו אחד

מגיש הפטריוטים ינון מגל, התייחס היום (רביעי) להופעתו בתוכנית אמש של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

מגל אמר ברדיו 103fm כי יש דבר אחד שהוא מתחרט שהוא לא שאל את נתניהו עליו. "מבאס אותי שלא שאלתי את ראש הממשלה על איזנקוט. רציתי שהוא יכנס בו".

מגל הוסיף ואמר: "אם מישהו השתנה אחרי ה-7 באוקטובר זה ביבי. הייתה את תפיסת העולם שחיינו בה כולם, שחלקים גדולים מההנהגה עדיין מחזיקים בה, אותה התפיסה שאומרת לא להמשיך במלחמה, לא לעשות את הביפרים ולא לחסל את נסראללה".

נזכיר כי הרשת סוערת ביממה האחרונה לאחר שנתניהו נשאל מה השתנה בו מאז מ-7 באוקטובר, והאחרון השיב בצחוק כי הוא ירד קצת במשקל.

עיתונאים, פוליטיקאים, הורים שכולים ופעילי שמאל רבים, זעמו על תשובת נתניהו, כינו אותו "שחצן, מנותק וחסר לב".