אחרי שהביא את הניצחון: הכוכב האהוב חוזר לפסטיגל

שחר טבוך בשיר פופ אמוני טהור ( מתוך הקליפ "תודה השם" )

קאסט פסטיגל 2026 ממשיך להתרחב, וכעת נחשף כי גם שחר טבוך יצטרף למופע החנוכה הגדול.

טבוך, שכבר הספיק לככב פעמיים בעבר על בימת הפסטיגל, ישוב השנה למופע בפעם השלישית. בשנה שעברה הוא כבש את הבמה לצד עדן גולן, כשהשניים ביצעו את השיר "סוויץ'" ואף זכו במקום הראשון בתחרות השירים של הפסטיגל.

שחר טבוך חוזר לפסטיגל - צילום: יח"צ שחר טבוך חוזר לפסטיגל | צילום: צילום: יח"צ 10 10 0:00 / 0:44

חוזר לבמה

הזמר והשחקן בן ה-27, שהחל את דרכו כבר בילדותו בערוץ הילדים, ביסס בשנים האחרונות קריירה מצליחה גם במוזיקה וגם במשחק, עם תפקידים בסדרות כמו "שעת נעילה", "סקיי" ו"לעוף על אנה". במקביל, הוציא שורה של להיטים והפך לאחד הכוכבים הבולטים בתעשיית הבידור המקומית.

מי כבר בפנים?

שחר מצטרף לשורת שמות שכבר אושרו לפסטיגל הקרוב, בהם עדן בן זקן, שתשמש כאמנית האורחת של המופע, וכן כוכבי הרשת עידן תלם והילי טולדנו, שכבר אישרו את השתתפותם.

כעת נותר לראות אילו שמות נוספים יצטרפו לקאסט המסקרן של פסטיגל 2026.