נתניהו הציל את הרייטינג של ערוץ 14; אבל הפסיד למונדיאל וחתונמי

נתניהו באולפן הפטריוטים (ארכיון) ( מרים אלסטר/פלאש90 )

כפי שציפינו בסרוגים אתמול, ההופעה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בערוץ הבית שלו, הביאה למספר הגבוה ביותר ברייטינג של תכנית הפטריוטים בחודשיים האחרונים.

אחרי דשדוש ממושך סביב 5-7% זינקה התכנית אתמול ל-9% - כאמור, הנתון הגבוה בחודשיים האחרונים. ועם כל זאת עדיין הראיון הדי-נדיר של נתניהו הפסיד ל'חתונמי' בקשת 12 שהשיג 14.2% (כמעט 150%). משחק הכדורגל בין חוף השנהב לנורבגיה - השיג 13.1% וגם הוא עניין את הציבור יותר מנתניהו וחבורת המעריצים ב-14. חדשות כאן 11 ששודרו אחרי המשחק השאירו עוד 6.7% מול המרקע, כמעט כמו הראון. הנתון החלש שייך ל'המקור' ברשת 13 עם 3.5% בלבד.

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בגזרת החדשות (שעה 20:00) המונדיאל ניצח את חדשות 12 שירדו לחד ספרתי - 9.8%, חדשות 14 - 5.5% כמעט כמו חדשות 13 עם 5%.

בלייט נייט - גיא פינס עם 8.2% בקשת. האולפן המקדים של המונדיאל לקראת המשחק של צרפת בכאן עם 6.2% הצינור ברשת עם 2.2% וחדשות הלילה בערוץ 14: 1.8%.