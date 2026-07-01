מגיש ערוץ 14: "הראיון הכי טוב של נתניהו בשנים האחרונות"

מגיש ערוץ 14 שמעון ריקלין, התייחס לראיון אמש (שלישי) של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בתוכנית הפטריוטים.

‏ריקלין כתב: "הראיון הכי טוב של נתניהו בשנים האחרונות כעת בערוץ 14 בפטריוטים. שילוב של נתניהו רגיש מודה בפגיעות לא מדבר בססמאות אלא מסביר את מורכבות המצב לצד כנות ושיתוף ומעט חיוך. זו טלויזיה מעולה שמאפשרת לקיים דיון. יפה מאוד".

מנגד, אמירה אחת של נתניהו גררה תגובות קשות נגד ראש הממשלה. נתניהו נשאל מה השתנה אצלו מאז ה-7 באוקטובר, והשיב בצחוק "ירדתי קצת במשקל".

הורים שכולים, פוליטיקאים, ועיתונאים רבים תקפו את נתניהו על. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל שנרצחה ב-7 באוקטובר כתב: "גם אני ירדתי במשקל מאז השבעה באוקטובר. אין תאבון כשמגדלים ילדה מתה".