תיעוד דרמטי: טילים אוקראינים פגעו במפעל נשק ברוסיה

הפגיעה במפעל ברוסיה ( ללא )

המתקפות האוקראיניות נמשכות: טילי "FP-5 פלמינגו" אוקראיניים פגעו במפעל התעשייה הצבאית הרוסי "טיטאן-בריקאדי" בוולגוגרד, כשלפחות 10 בני אדם נפצעו במתקפה. בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראו רגעי הפגיעה במפעל, בהם הטילים עפו באוויר - ואז הביאו לפיצוץ עז ועשן מיתמר. צפו בתיעוד הדרמטי:

רגעי הפגיעה במפעל - ללא קרדיט רגעי הפגיעה במפעל | צילום: ללא קרדיט 10 10 0:00 / 0:38

מפעל "טיטאן בריקאדי" נחשב כאחד ממפעלי התעשייה הביטחונית הגדולים ביותר ברוסיה, כשהוא משמש לפיתוח מערכות לשיגור טילים, מערכות ארטילריה, טילי נ"ט וטילי ספינות. מאז תחילת הפלישה הרוסית לאוקראינה, המפעל היה נתון לסנקציות בינלאומיות כבדות.

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אישר כי הפגיעה הייתה תקיפה אוקראינית, ואמר כי "הפגיעות הובילו לשריפה במתחם הענק - שם פותחו רכיבים צבאיים וטילים ששימשו למתקפות נגד בני ארצנו".