הנפט עולה בלהבות: אוקראינה שוברת את הכללים של טראמפ

פחות מיממה אחרי שהנשיא טראמפ חתם בארמון ורסאי בצרפת על מסמך ההבנות עם איראן, שמטרתו המרכזית על פי הנשיא עצמו, היא הורדת מחירי הדלק העולמיים, אוקראינה שוברת את הכלים ומפציצה את אחד ממתקני זיקוק וטיפול הנפט המשמעותיים ברוסיה.

באחת המתקפות הגדולות ביותר מאז שהתחילה הפלישה הרוסית לאוקראינה, הוציאה אוקראינה לפועל מתקפה אווירית משולבת של כלי טיס מתאבדים, טילי שיוט וכלים נוספים, במתקפה משמעותית על תשתיות התעשייה הרוסית במוסקבה, כאשר בתקיפה הושבת גם מתקן זיקוק וטיפול הנפט והגז המרכזי של מוסקבה, יממה אחרי הסכם הנפט של איראן.