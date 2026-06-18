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הנפט עולה בלהבות: אוקראינה שוברת את הכללים של טראמפ

יממה אחרי שטראמפ חתם על הסכם עם איראן במטרה להוריד את מחירי הנפט העולמיים, אוקראינה תקפה את מתקני הזיקוק החשובים ברוסיה

14:27
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תקיפה אוקראינית
תקיפה אוקראינית | צילום: צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית

פחות מיממה אחרי שהנשיא טראמפ חתם בארמון ורסאי בצרפת על מסמך ההבנות עם איראן, שמטרתו המרכזית על פי הנשיא עצמו, היא הורדת מחירי הדלק העולמיים, אוקראינה שוברת את הכלים ומפציצה את אחד ממתקני זיקוק וטיפול הנפט המשמעותיים ברוסיה.

באחת המתקפות הגדולות ביותר מאז שהתחילה הפלישה הרוסית לאוקראינה, הוציאה אוקראינה לפועל מתקפה אווירית משולבת של כלי טיס מתאבדים, טילי שיוט וכלים נוספים, במתקפה משמעותית על תשתיות התעשייה הרוסית במוסקבה, כאשר בתקיפה הושבת גם מתקן זיקוק וטיפול הנפט והגז המרכזי של מוסקבה, יממה אחרי הסכם הנפט של איראן.

תקיפה אוקראינית
תקיפה אוקראינית| צילום: צילום: ללא קרדיט

התקיפה האוקראינית מגיעה לאחר מתקפה רוסית מקבילה, ששוגרה תחת מעטה פסגת ה-G7, כאשר תשומת ליבם של מנהיגי אירופה והעולם עסקה בדברים אחרים.

זלנסקי עקץ את פוטין והודיע לאחר התקיפה כי "הסנקציות ארוכות הטווח שלנו על תעשיית הנפט הרוסית הגיעו עד למוסקבה".

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