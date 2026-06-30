המשטרה מעריכה: פיצוץ הרכב בחיפה - בעקבות סכסוך עבריינים

שעות ספורות אחרי שדווח כי אדם נהרג בפיצוץ רכב בחיפה, המשטרה עדכנה הערב (שלישי) על פרטים ראשונים מחקירת האירוע - מהם עולה כי הרקע ככל הנראה פלילי. לפי המשטרה, מדובר בסכסוך בין עבריינים המזוהים עם משפחות פשע מהחברה הערבית.

"סמוך לשעה 16:00 התקבל דיווח במשטרת ישראל אודות רכב שעולה באש ברחוב אח"י אילת בקריית חיים" נמסר. "כוחות משטרה של תחנת זבולון שהגיעו למקום מייד עם קבלת הדיווח הבחינו ברכב עולה באש על אי תנועה ובו גבר מחוסר הכרה שמותו נקבע במקום על ידי גורמי הרפואה".