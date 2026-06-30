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מטען חבלה הוצמד לרכב

המשטרה מעריכה: פיצוץ הרכב בחיפה - בעקבות סכסוך עבריינים

מחקירה ראשונית של פיצוץ הרכב בחיפה עולה כי מטען חבלה רב עוצמה הוצמד לרכב. ככל הנראה, מדובר בסכסוך בין עבריינים ממשפחות פשע בחברה הערבית 

18:39
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חקירת האירוע בזירה (דוברות המשטרה)

שעות ספורות אחרי שדווח כי אדם נהרג בפיצוץ רכב בחיפה, המשטרה עדכנה הערב (שלישי) על פרטים ראשונים מחקירת האירוע - מהם עולה כי הרקע ככל הנראה פלילי. לפי המשטרה, מדובר בסכסוך בין עבריינים המזוהים עם משפחות פשע מהחברה הערבית.

"סמוך לשעה 16:00 התקבל דיווח במשטרת ישראל אודות רכב שעולה באש ברחוב אח"י אילת בקריית חיים" נמסר. "כוחות משטרה של תחנת זבולון שהגיעו למקום מייד עם קבלת הדיווח הבחינו ברכב עולה באש על אי תנועה ובו גבר מחוסר הכרה שמותו נקבע במקום על ידי גורמי הרפואה".

ניצב משנה, ויסאם עלי , מ"מ ממ"ר "אשר", בזירת פיצוץ הרכב
ניצב משנה, ויסאם עלי , מ"מ ממ"ר "אשר", בזירת פיצוץ הרכב| צילום: צילום: דוברות המשטרה

לפי הודעת המשטרה, "מאיסוף ממצאים בשטח ועבודת חבלני המשטרה עולה כי הרכב התפוצץ ממטען חבלה רב עוצמה שהוצמד אליו. נכון לרגע זה לא הסתיימה מלאכת זיהוי דמות הקרבן, שנשלחה לבדיקה וזיהוי סופי במכון לרפואה משפטית באבו כביר".

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