רכב התפוצץ בחיפה, אדם נהרג לאחר שנלכד בתוכו

זירת הפיצוץ ( תיעוד מבצעי מד"א )

דיווח ראשוני: רכב התפוצץ ועלה באש היום (שלישי) בשדרות אח"י אילת בחיפה, כשכוחות כיבוי וחילוץ הוזעקו למקום. צוותי מד"א עדכנו על גבר מחוסר הכרה שנלכד בתוך הרכב.

בהמשך נאמר כי לאחר החילוץ, חובשים ופראמדיקים של מד"א מצאו את הגבר ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית קשה, וקבעו את מותו במקום.

זירת הפיצוץ - תיעוד מבצעי מד"א זירת הפיצוץ | צילום: תיעוד מבצעי מד"א 10 10 0:00 / 0:14