רכב התפוצץ בחיפה, אדם נהרג לאחר שנלכד בתוכו

דיווח ראשוני: רכב התפוצץ ועלה באש היום (שלישי) בשדרות אח"י אילת בחיפה, כשכוחות כיבוי וחילוץ הוזעקו למקום. צוותי מד"א עדכנו על גבר מחוסר הכרה שנלכד בתוך הרכב.
בהמשך נאמר כי לאחר החילוץ, חובשים ופראמדיקים של מד"א מצאו את הגבר ללא סימני חיים עם חבלה רב מערכתית קשה, וקבעו את מותו במקום.
חובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א גיל פשה, חובש מיחידת האופונעים של מד"א יועד עמר וחובשת במד"א ניצן בן אבו סיפרו כי "קיבלנו דיווח על רכב שהתפוצץ. כשהגענו לזירת הפיצוץ ראינו המולה ורכב שרוף עם פגיעות קשות, כשהוא מעלה עשן רב".
"בסיום פעולות החילוץ של הכבאים, חילצו אלינו גבר שהיה ללא סימני חיים וסבל מחבלה רב מערכתית קשה מאוד. לצערנו, נאלצנו לקבוע את מותו במקום", הוסיפו.
כוחות משטרה נמצאים במקום ובודקים האם מדובר בתאונה או חשד לפלילים. "חבלני המשטרה ושוטרי מחוז חוף מטפלים כעת בזירת רכב עולה באש בו ישב גבר מחוסר הכרה שטופל במקום על ידי גורמי הרפואה, ואוספים ראיות וממצאים לצד סריקות נרחבות במסגרת חקירה שנפתחה" נמסר. "על פניו מדובר בחשד לאירוע פלילי, טרם נקבעה זהותו של הקורבן".
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