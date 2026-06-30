המגיש המיתולוגי של 'הפטריוטים' יהפוך לפאנליסט בתכנית

ערוץ 14 ( ערוץ 14 )

סגירת מעגל מרתקת באולפן ערוץ 14: העיתונאי והמגיש הבכיר אראל סג"ל חוזר לתוכנית "הפטריוטים", הפעם בכובע חדש-ישן. מי שהיה הפנים של התוכנית עם הקמתה, הצטרף לנבחרת הפאנליסטים הקבועה של תוכנית האקטואליה המובילה.

לא הרבה יודעים או זוכרים, אבל לפני ש"הפטריוטים" הפכה לאחת מתוכניות הדגל הנצפות והמשפיעות ביותר בטלוויזיה, מי שעמד בראש המערכת והוביל את השיח הסוער היה אראל סג"ל. הוא ניהל את האולפן עוד בימיה הראשונים של התוכנית בשידורי ערוץ 20, והיה מזוהה איתה לחלוטין עד אשר ירדה מהאוויר בשנת 2018.

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מהאולפן הישן לראש טבלאות הרייטינג

שנה לאחר ירידתה, בשנת 2019, חזרה התוכנית אל המסך בפורמט מחודש ובהגשתו של ינון מגל. מאז המיתוג מחדש והמעבר לערוץ 14, צברה התוכנית תאוצה אדירה, הפכה למדורת השבט של הימין וטיפסה לראש טבלאות הרייטינג עם נתוני צפייה גבוהים במיוחד.

כעת, יותר מעשור מאז שישב בכיסא המנחה המרכזי והוביל את הדיונים, סג"ל חוזר אל האולפן המוכר כחלק מרכזי מנבחרת הפאנל, וצפוי להביא עימו את הסגנון הייחודי, הידע הרחב והניתוחים המוכרים שלו אל שולחן המפגש הלילי.