מהקניון להרווארד: הפריקוול של "לא רק בלונדינית" מגיע לטלוויזיה

שכחו מכל מה שחשבתם שאתם יודעים על אל וודס: האייקון הוורוד של "לא רק בלונדינית" חוזרת למסך הקטן, אבל בגרסה שאף אחד לא ציפה לה.

אחרי שנים של שמועות, זה רשמי: היום (רביעי) עולה לאוויר הסדרה החדשה שמטלטלת את המעריצים בארצות הברית. למי שציפה לראות את אל מנהלת עוד תיק בבית המשפט או מטיילת עם ברוזר בהרווארד – מחכה הפתעה ענקית.

הסודות מהעבר נחשפים

הסדרה החדשה לוקחת תפנית חדה חזרה בזמן, ומציגה את אל וודס כפי שמעולם לא ראינו אותה: נערה מתבגרת בתיכון, הרבה לפני התארים, החליפות המחויטות וההצלחה הגדולה - שהיא בעצמה לא ציפתה לה.

מדובר בהצצה בלעדית לחיים הסודיים שלה לפני הקולג' – הדרמות, המשברים של גיל ההתבגרות, והרגעים המביכים שעיצבו את הבלונדינית הכי חזקה בהוליווד.

אז מה באמת קרה שם לפני שהיא הפכה למותג? תצטרכו לצפות כדי לגלות. הפרקים הראשונים זכו לביקורות מעורבות ממבקרי הטלוויזיה בארצות הברית, אך היום הם יעלו לאוויר והמעריצים של הכוכבת הגדולה של תחילת שנות האלפיים, יוכלו להודות - האם זו הסדרה לה הם ציפו - או שמדובר בעוד טריק שיווקי לכבוש את לבבות המיליניאלז? דבר אחד בטוח – הולך להיות ורוד.