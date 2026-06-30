נתניהו מגיע להציל את הרייטינג של 'הפטריוטים'

ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע הערב (שלישי) לראיון מיוחד בתוכנית הדגל של ערוץ 14, "הפטריוטים", בהנחיית ינון מגל. הגעתו של נתניהו לאולפן נתפסת במערכת הפוליטית והתקשורתית כמהלך אסטרטגי כפול, שנועד לשרת הן את צרכיו הפוליטיים של ראש הממשלה והן את צרכי הרייטינג של התוכנית המזוהה עמו ביותר.

התזמון של הראיון אינו מקרי, ומגיע בתקופה מורכבת עבור ראש הממשלה, כאשר מצבו בסקרים האחרונים אינו מזהיר והוא זקוק לפנייה ישירה אל בייס המצביעים שלו. נתניהו צפוי לנצל את הבמה המוכרת והנוחה כדי להעביר את מסריו המדיניים והביטחוניים, להדוף את הביקורת של האופוזיציה ולנסות לשפר את מעמדו הציבורי לקראת המהלכים הבאים.

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מנגד, גם עבור מערכת "הפטריוטים" מדובר בגלגל הצלה הכרחי, שכן הרייטינג של התוכנית נמצא בתקופה האחרונה בשפל, ככל הנראה בעקבות התחרות העזה מול שידורי משחקי המונדיאל שמושכים אליהם מאות אלפי צופים. בערוץ 14 מקווים כי הנוכחות של נתניהו באולפן תצליח לשבור את שיאי הצפייה, להחזיר את הקהל הביתה ולהוכיח שוב את כוחה של התוכנית גם אל מול אירועי הספורט הגדולים בעולם.