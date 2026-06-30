ליאור אשכנזי והשחקנים ב"אפקט הבופאלו" ( ניל אייזן, באדיבות ״סרטי יונייטד קינג" )

השבוע החלו צילומי הסרט "אפקט הבופאלו" בבימויו של ליאור אשכנזי, שחקן וכוכב ידוע מסדרות כמו "We Were the Lucky Ones" ומחזמרים כמו "שאול". זהו סרטו השני של אשכנזי כבמאי, לאחר שסרטו הראשון - הרימייק הישראלי ל"זרים מושלמים" - משך למעלה מ-300 אלף צופים לבתי הקולנוע.

הסרט החדש מבוסס על סיפורו האישי של אייל מלאכי, צנחן הלום קרב ומייסד עמותת "אסופי" המסייעת ללוחמים פוסט-טראומטיים. התסריט נכתב על ידי התסריטאי והמחזאי טל מילר, יוצר "לא הייתם צריכים" ו"ויקי ואני", יחד עם השחקנית והתסריטאית נור פיבק, זוכת פרס אופיר על סרטה "הרף התחתון ביותר". קומדיה שחורה על מי שהמדינה שכחה "אפקט הבופאלו" מספר את סיפורה של חבורת הלומי קרב שמעולם לא קיבלו הכרה מצד המערכת על הפגיעה הנפשית שעברו. כשמצבו של אחד החברים מתדרדר, הם מחליטים לצאת למסע קיצוני, מצחיק ומרגש, שבמהלכו ישבשו את אירועי יום העצמאות כדי לגרום למדינה להכיר בהם. הפעולה שתצא משליטה תעניק להם הזדמנות נדירה להשמיע את זעקתם מול מדינה שלמה. הסרט משלב קומדיה שחורה עם מסר חברתי חשוב על אלה שנשארו מאחור, על לוחמים שהמדינה לא דאגה להם מספיק. קאסט מרשים של כוכבי הקומדיה הישראלית בסרט מככבים מריאנו אידלמן, הידוע בעיקר מתוכנית הסאטירה "ארץ נהדרת" שבה הוא מחקה את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומאור כהן. לצידם ישתתפו רותם אבוהב, שגילמה את דמותה של שני רוזן בקומדיית המצבים "סברי מרנן", דב נבון מ"סיפורים מהכורסה", אמיר שורוש שזכה לאחרונה ב"רוקדים עם כוכבים", עומר עציון, דר זוזובסקי ואבי דנגור.

אידלמן ( משה שי/ פלאש90 )

אידלמן, שהשתתף לאחרונה גם ב"רוקדים עם כוכבים" והגיע למקום השלישי, ממשיך להרחיב את קשת הפעילות שלו מעבר לקומדיה הטלוויזיונית. אבוהב, שהתנדבה במשך שנים עם נוער בסיכון ופצועי צה"ל, מביאה לתפקיד גם את הניסיון האישי שלה בעבודה עם חיילים.

התסריט מבוסס לא רק על סיפורו של מלאכי, אלא גם על סיפוריהם של הלומי קרב נוספים ובני משפחותיהם. מדובר בניסיון לתת קול לאלה שהמערכת לא תמיד רואה, לחשוף את המחיר האמיתי של השירות הצבאי ואת הצורך בהכרה והתייחסות ראויה.

( רותם אבוהב (צילום: אביב חופי) )

מתי נראה את הסרט?

הסרט צפוי לצאת לאקרנים רק ב-2027, כך שיש עוד זמן עד שנוכל לראות את התוצאה הסופית. אבל כבר עכשיו ברור שמדובר בפרויקט חשוב שמנסה לשלב בידור איכותי עם מסר חברתי משמעותי.

ליאור אשכנזי, שהוכיח את עצמו כשחקן מוערך ועכשיו גם כבמאי מצליח, ממשיך לקחת סיכונים יצירתיים. אחרי ההצלחה של "זרים מושלמים", הוא בוחר בסרט מורכב יותר, שעוסק בנושא רגיש ומשמעותי לחברה הישראלית.