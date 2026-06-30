המחזמר פיטר פן, חוזר לבמות אחרי יותר מ-35  שנים.

פיטר פן ( צילום: קובי פינקלר )

כל מי שגדל על הדמות המיתולוגית של פיטר יכול לשמוח. בקיץ הקרוב, פיטר פן חוזר לבמות.

לי בירן, ששון גבאי ומשי קליינשטיין יככבו בגרסה החדשה למחזמר המקורי והאהוב משנת 1988 שיעלה במשכן לאומנויות הבמה, תל אביב פיטר פן, המחזמר האייקוני מ-1988 שהפך לתופעה תרבותית, חוזר לבמות יותר מ - 35 שנים לאחר שעלה לראשונה. חנוך רוזן, שגילם את פיטר פן ב 1988, יביים את המחזמר החדש שיעלה לבמות בקיץ הקרוב, ויחבר דור חדש אל השירים והסיפור האהוב. חנוך מספר לנו שהוא למעשה סוגר מעגל אחרי עשרות שנים " הייתי שם אז וגם עכשיו והפעם בשונה זה יהיה לדור הצעיר שלא הכיר את העבר" אומר רוזן בחיוך צנוע.

חנוך רוזן ( צילום: קובי פינקלר )

ששון גבאי סוגר מעגל גם הוא

במחזמר יככבו לי בירן, בתפקיד פיטר פן, משי קליינשטיין בתפקיד וונדי, ששון גבאי שיסגור מעגל מרגש ויחזור לנעליו וקרסו של קפטן הוק אותו גילם בגרסה המקורית. עוד ישתתפו: לינוי כהן / טל לוי בתפקיד טייגר לילי, אופיר וייל בתפקיד סמי, בתפקיד ג'ון ומייקל אסף לוי וגלעד בראון, בתפקיד הילדים האבודים: חנן שוורצברג, ליעם פינטו וטימוטי סניקוב ועוד

המחזמר פיטר פן, שעלה לראשונה לבמות בישראל ב1988 בכיכובו של חנוך רוזן, חני נחמיאס וששון גבאי היה לאחד ממחזות הזמר המצליחים ביותר בתולדות הבמה בישראל והפך לתופעה תרבותית הכוללת קלטת וידאו, אלבום שירים וספר, עליהם גדל דור שלם של ילדים, עם שירים אהובים שהפכו לקאלט דוגמת השיר "הלילה הוא חייב להגיע", "אנחנו עפים" ו"ברית דמים" .

הפקת ענק

פיטר פן 2026, יחשוף את הצופים לחוויה מרגשת עבור ההורים והילדים כאחד. הפקת ענק גרנדיוזית ובלתי נשכחת, המביאה אל הבמה את הקסם של 'ארץ לעולם לא' בסטנדרטים בינלאומיים הגבוהים ביותר. המחזמר המקורי והאהוב זוכה לעיבוד חדשני ומרהיב המשלב טכנולוגיית מעוף ייחודית וחדשנית שהובאה במיוחד מחו"ל לישראל, שירים מקוריים ותפאורת ענק. הפקה גדולה ומיוחדת שתחבר בין החדש לנוסטלגי והאהוב ותפתיע את הקהל.