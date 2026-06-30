אחרי הפסקה של שלוש שנים שיצרה געגועים בקרב חובבי הספורט והאדרנלין, "נינג'ה ישראל" חוזרת למסך קשת 12 עם עונה חדשה שמבטיחה להיות מרהיבה במיוחד. התוכנית, שהפכה לתופעה תרבותית חסרת תקדים מאז עלתה לראשונה לאוויר ב-2018, תגיע השנה עם נבחרת חדשה ומסלול ענק שטרם ראינו - שיבנה לראשונה בדרום הארץ.

את העונה החדשה תנחה הדוגמנית הישראלית המצליחה בעולם בר רפאלי, בבכורה טלוויזיונית מסוג זה. רפאלי, שזכתה לתהודה בינלאומית כדוגמנית, תיכנס לנעליהם של המנחים הקודמים אסי עזר ורותם סלע שליוו את התוכנית בעונות הקודמות. נבחרת פרשנים מעוטרת את עמדת הפרשנים ימשיך להוביל ניב רסקין, שליווה את התוכנית לאורך העונות הקודמות. אליו יצטרפו שני פרשנים חדשים שמביאים עימם הישגים מרשימים: יוגב מלכה, זוכה העונה החמישית שהשווה את השיא העולמי כשטיפס את המידוריאמה ב-22 שניות בלבד, והג'ודוקא האולימפי המעוטר ביותר בישראל פיטר פלצ'יק. מלכה, שהוכתר כנינג'ה ה-20 בעולם, סגר מעגל מרגש בעונה הקודמת כשזכה בתואר לאחר שבעונה שקדמה לה פספס את הזכייה בהפרש של שלוש שניות בלבד. פלצ'יק, שזכה במדליית ארד באולימפיאדת פריז 2024 ונשא את דגל ישראל בטקס הפתיחה, מביא עימו ניסיון עשיר בספורט תחרותי ברמה הגבוהה ביותר.

פיטר פלצ'יק ( איגוד הג׳ודו העולמי )

מסלול חדש בדרום

העונה החדשה תציג מסלול ענק שטרם ראינו, שיבנה לראשונה בדרום הארץ - שינוי משמעותי מהמסלול המוכר בנמל חיפה שאירח את העונות הקודמות. המהלך מבטא את הרצון של ההפקה להרחיב את התוכנית ולהביא את חוויית הנינג'ה לאזורים נוספים בארץ.

"נינג'ה ישראל" לא רק שברה שיאי רייטינג בפריים-טיים לאורך העונות, אלא חוללה מהפכה של ממש בתרבות הספורט המקומית. התוכנית הובילה לפתיחתם של עשרות מתחמי אימונים וקירות טיפוס ברחבי הארץ, והפכה את ספורט הנינג'ה לנגיש לקהל רחב של ישראלים.

יוגב מלכה ( עודד קרני )

מורשת של גיבורים

לאורך העונות הקודמות, התוכנית סיפקה רגעים טלוויזיוניים בלתי נשכחים והצמיחה גיבורים מקומיים שהפכו למודל לחיקוי. זכורים במיוחד יובל שמלא, שהוכתר כנינג'ה הישראלי הראשון והשישה עשר בעולם לאחר שצלח את הר המידוריאמה האימתני, ויוגב מלכה ששיחזר את ההישג המדהים עונה לאחר מכן.

צילומי העונה החדשה יחלו בקרוב, והיא צפויה להשתדר בהמשך השנה בקשת 12. התוכנית מופקת על ידי אנדמול שיין ישראל וברון הפקות, בבימויו ועריכתו הראשית של יוסי אליאס. ההרשמה לעונת 2026 נפתחה רשמית, והחיפוש אחר הנינג'ה הבא של ישראל בעיצומו.