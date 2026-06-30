אחד הרגעים המרגשים ביותר בפרק השני של "רוקדים עם כוכבים" (קשת 12) התרחש אתמול (שני) כשמתן פרץ חשף בפני הקהל את הסיפור המשפחתי הכואב שעומד מאחורי הריקוד שביצע. הסטנדאפיסט, שבפרק הפתיחה קיבל ציון נמוך במיוחד מהשופט דוד דביר, בחר הפעם להקדיש את הריקוד לאחותו שעברה לידה שקטה.

פרץ והרקדנית אלינור גרשפלד ביצעו ריקוד מרגש לצלילי השיר "רוני", שהוקדש במיוחד לאחותו של מתן. במהלך הערב חשף הקומיקאי את הכאב המשפחתי שמלווה אותו, ורגש את כולם באולפן.

"לא הצלחתי לשמוע את השיר הזה עד היום"

אחותו של מתן, שנכחה בקהל, התרגשה עד דמעות מהמחווה. "אני נורא התרגשתי. אממ... זה נגע לי ממש, במקום מאוד מאוד עמוק", אמרה בקול חנוק. "לא הצלחתי לשמוע את השיר הזה עד היום, אז לשמוע את הביצוע המדהים הזה ואת הריקוד, הכל כך יפה הזה..."

מתן פרץ הסביר את המניע מאחורי ההחלטה להקדיש את הריקוד לאחותו: "היום רציתי לתת מתנה לאחותי, וזה מה שעשיתי, וכל השאר...". אחותו הגיבה מיד: "והצלחת. והצלחת. אלוף".

"זה יותר גדול ממני"

פרץ חשף כי התייעץ עם אחותו לפני שהחליט לשתף את הסיפור הכואב בפומבי. "אני שאלתי אותה אם זה בסדר מן הסתם", סיפר. תגובתה של האחות הייתה מרגשת במיוחד: "תקשיב, זה יותר גדול ממני. אני עברתי את זה ואני ראיתי, פתאום הבנתי כמה אמהות עוברות את זה, וזאת במה הכי גדולה בארץ לדבר על זה, וזה מה שחשוב".