אחד הרגעים המרגשים ביותר בפרק השני של "רוקדים עם כוכבים" (קשת 12) התרחש אתמול (שני) כשמתן פרץ חשף בפני הקהל את הסיפור המשפחתי הכואב שעומד מאחורי הריקוד שביצע. הסטנדאפיסט, שבפרק הפתיחה קיבל ציון נמוך במיוחד מהשופט דוד דביר, בחר הפעם להקדיש את הריקוד לאחותו שעברה לידה שקטה.
פרץ והרקדנית אלינור גרשפלד ביצעו ריקוד מרגש לצלילי השיר "רוני", שהוקדש במיוחד לאחותו של מתן. במהלך הערב חשף הקומיקאי את הכאב המשפחתי שמלווה אותו, ורגש את כולם באולפן.
"לא הצלחתי לשמוע את השיר הזה עד היום"
אחותו של מתן, שנכחה בקהל, התרגשה עד דמעות מהמחווה. "אני נורא התרגשתי. אממ... זה נגע לי ממש, במקום מאוד מאוד עמוק", אמרה בקול חנוק. "לא הצלחתי לשמוע את השיר הזה עד היום, אז לשמוע את הביצוע המדהים הזה ואת הריקוד, הכל כך יפה הזה..."
מתן פרץ הסביר את המניע מאחורי ההחלטה להקדיש את הריקוד לאחותו: "היום רציתי לתת מתנה לאחותי, וזה מה שעשיתי, וכל השאר...". אחותו הגיבה מיד: "והצלחת. והצלחת. אלוף".
"זה יותר גדול ממני"
פרץ חשף כי התייעץ עם אחותו לפני שהחליט לשתף את הסיפור הכואב בפומבי. "אני שאלתי אותה אם זה בסדר מן הסתם", סיפר. תגובתה של האחות הייתה מרגשת במיוחד: "תקשיב, זה יותר גדול ממני. אני עברתי את זה ואני ראיתי, פתאום הבנתי כמה אמהות עוברות את זה, וזאת במה הכי גדולה בארץ לדבר על זה, וזה מה שחשוב".
הרגע המרגש הזה מצטרף לסיפורים נוספים שעלו לאחרונה בתקשורת על נשים שעברו לידה שקטה. השחקנית שירה לוי שיתפה לפני מספר חודשים בסיפור הקשה שעברה לפני שנה - לידה שקטה בשבוע ה-20 להריונה, ואחר כך את הלידה המשמחת של בנה עילאי בדיוק בתאריך שסימל את האובדן.
לידות שקטות הן נושא שלרוב אינו מדובר עליו בפומבי, למרות שבישראל מתרחשות כ-700 לידות שקטות בשנה. השיתוף של מתן פרץ במה הגדולה של "רוקדים עם כוכבים" תורם למודעות לנושא הכואב הזה ומחזק נשים וזוגות שעוברים חוויה דומה.
כזכור, פרץ פתח את העונה בצורה קשה כשקיבל ציון 2 בלבד מדוד דביר - הציון הנמוך ביותר בתולדות התוכנית. הביקורת החריפה עוררה סערה ברשת ואף גרמה לעימות בין השופטים, כאשר חיים פרשטיין ואנה ארונוב יצאו להגנתו של הקומיקאי בשידור חי.