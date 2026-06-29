כאן 11 בהישג בינלאומי: הסדרה הישראלית שמגיעה לארה"ב

הסדרה הדוקומנטרית "קרלוס התן", שהופקה עבור כאן, על ידי קומא סטודיוס ו-NGI בבימוי ירון ניסקי ודני ליבר (יוצרי סדרת הדוקו "אויבים"), זוכה לאדפטציה אמריקאית וזמינה לצפייה החל מהיום בשירות הסטרימינג של רשת Fox News בארצות הברית.

הגרסה האמריקאית שצולמה מחדש, בוימה על ידי ירון ניסקי יוצר הסדרה הישראלית, והופקה בשיתוף חברת ההפקה הקנדית North Bright, חברת קומא סטודיוס של שירה מרגלית ואלעד קופרמן ו־NGI של שי גאני וירון ניסקי.

בגרסה האמריקאית מצטרף כמוביל הסדרה הסופר והמנחה האמריקאי ג'ק קאר, לשעבר קצין קומנדו בצי האמריקאי ומחבר רבי־המכר, בהם "רשימת החיסול" שעובד לסדרת טלוויזיה מצליחה. הסדרה בת שלושה הפרקים זמינה לצפייה החל מהיום ב- Fox Nation, שירות הסטרימינג של Fox News.

הסדרה "קרלוס התן" מביאה הצצה נדירה אל מוחו של אחד הטרוריסטים הידועים והמסוכנים ביותר במאה ה־20 – איליץ' רמירס סאנצ'ס, שכונה "קרלוס התן". באמצעות הקלטות בלעדיות שנעשו עמו מתוך תא הכלא, לצד ראיונות עם אנשי מודיעין ובכירים שהיו מעורבים במרדף הבינלאומי אחריו, חוזרת הסדרה אל דמותו של האיש שהטיל אימה במשך שנים על העולם.

במהלך עבודת התחקיר המורכבת, הצליחו יוצרי הסדרה להקליט את קרלוס במשך 11 שעות מתוך כלאו בצרפת – תוך ניצול חלונות הזמן הקצרים שהוקצה לו לשיחות טלפון.

בשיחותיו עם ירון ניסקי ודני ליבר הוא גולל את עברו כטרוריסט בינלאומי, פירט על קשריו עם ארגוני טרור ברחבי העולם, הביע את תמיכתו בארגון חזבאללה והצהיר כי הוא מצטער רק "על כך שלא הרג יותר אנשים".

קרלוס התן, שנלכד בסודאן ב־1994 והועבר לידי שירותי הביטחון הצרפתיים, מרצה כיום בצרפת שלושה מאסרי עולם בגין רצח ופיגועי טרור שבהם נהרגו ונפצעו רבים.

גילי גאון, מנהלת התעודה בכאן: "ההצלחה הבינלאומית של 'קרלוס התן' היא עדות לאיכות ולייחוד של היצירה הדוקומנטרית בכאן, ליוצרים הדוקומנטריים, וליכולת של סרטים וסדרות כאן בישראל להגיע לקהלים ברחבי העולם".

ירון ניסקי: "דווקא בימים קשים כל כך לישראל אנחנו גאים להפיץ יצירה ישראלית לעולם. לפני שנה שודר סרט שעשינו על קרלוס ב-BBC ועכשיו עולה סדרה ב-fox. חשוב שהעולם ימשיך לשמוע את הקול של היצירה הישראלית."