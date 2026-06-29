שירי מימון ( קשת 12 )

שירי מימון, שכבשה את ראש הטבלה בפרק הפתיחה של "רוקדים עם כוכבים" עם 33 נקודות, חושפת הערב בפרק חדש של התוכנית את הצד האישי והכואב של ההשתתפות בתחרות. הזמרת, שהגיעה לתוכנית עם ניסיון קשה מ"כוכב נולד" לפני יותר מ-20 שנה, מספרת כיצד הפעם היא חווה את הביקורת ממקום שונה לחלוטין - דרך עיניהם של ילדיה.

"זה קשה, בכלל התחום הזה", מסרה מימון בשיחה שתשודר הערב. "בדרך את... את יודעת, את... כאילו... את מתרסקת".

שירי מימון ברוקדים עם כוכבים - קשת 12 שירי מימון ברוקדים עם כוכבים | צילום: קשת 12 10 10 0:00 / 1:17

"הכל מתנפץ לך בפנים" מימון חזרה לתקופה הקשה שעברה ב"כוכב נולד", שם הגיעה עם החלום הגדול אך חוותה אכזבה. "זה התחיל אצלי ב'כוכב נולד', עם החלום הכי גדול, ואני שם ואני נוגעת... אני חושבת, כן? שאני נוגעת בו... ואז בום, הכל מתנפץ לך בפנים", תיארה. כעת, כשהיא חוזרת לפורמט תחרותי דומה, הרגשות הישנים עולים מחדש. "אז כאילו 'רוקדים' זורק אותי לשם. כאילו עוד פעם לאיזו תחרות, עוד פעם להוכיח", הודתה.

שירי מימון ורפאל פליישמן ( מתוך האינסטגרם )

"הילדים שומעים את הביקורת"

אבל ההבדל המשמעutי הפעם הוא שמימון כבר לא לבד. היא אמא לילדים, וביניהם איתי בן ה-13, שצופים בה ושומעים את הביקורת של השופטים. "עכשיו כשאני כבר אמא, אני חווה את הביקורת ממקום אחר, כי יש לי גם ילדים ששומעים אותה", שיתפה.

מימון תיארה שיחה מרגשת עם בנה: "איתי אומר לי, 'אבל למה הם נתנו לך כאילו 7?' אז הוא אומר לי 'אמא, למה אמרת לי שלא היית טובה? היית טובה'. אז אמרתי לו 'אבל זה לא טוב'".

הרגע הזה גרם לה להבין את ההבדל העמוק בין ההשתתפות הקודמת להשתתפות הנוכחית. "איזה קטע, זה מרגש... שאני מדברת על הילדים. הם אומרים לך את זה? כן. את מבינה את ההבדל? פעם הייתי עם עצמי, היום זה הילדים".

נזכרת בתקופה של "כוכב נולד" ( שירי מימון באירוויזיון 2005 (צילום: גיא אסייג /Flash90) )

"הילדים שלך מסתכלים עלייך"

מימון הבהירה כי המודעות לכך שילדיה צופים בה משנה את כל התמונה. "אז אני חושבת על איתי... אני חושבת על איתי, שהוא כבר גדול. הוא כבר בן 13, הוא כבר מרגיש אותי. כאילו אני צריכה להתרכז בזה, הילדים שלך מסתכלים עלייך".

היא סיכמה בתובנה חשובה: "נכון שצריך להגיע לקצה גבול היכולת, אבל גם בטוב".

הצלחה בפתיחת העונה

למרות הקשיים הרגשיים, מימון והרקדן רפאל פליישמן הצליחו לכבוש את ראש הטבלה בפרק הפתיחה עם 33 נקודות - הציון הגבוה ביותר של הערב. הם סיימו את הפרק במקום הראשון, צמוד אליהם אמיר בנאי והרקדנית רומי נוף עם 32 נקודות.

מימון, שנחשבת לאחת הכוכבות הכי חזקות שנכנסו לעונה, מגיעה עם ניסיון במה עשיר, כריזמה וחיבור חזק לקהל. הווידוי האישי שלה הערב מוסיף שכבה נוספת לסיפור שלה בתוכנית - ומראה שמאחורי הציונים הגבוהים והביצועים המרשימים, יש גם מסע אישי עמוק של אמא שרוצה להיות דוגמה לילדיה.