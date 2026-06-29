טראמפ מאשר: "איראן ביקשה פגישה, היא תתקיים מחר!"

אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

חוזרים למו"מ: אחרי הפיצוץ במגעים אמש וביטול הפגישה המתוכננת בשווייץ, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר כעת (שני) כי פגישת משא ומתן נוספת תתקיים מחר בקטאר. "איראן ביקשה פגישה" כתב טראמפ ברשת Truth Social. "היא תתקיים מחר בדוחא!".

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כזכור, אמש דווח כי סבב השיחות שתוכנן להתקיים בסוף השבוע הקרוב בשווייץ בוטל, זאת בעקבות חידוש התקיפות בין ארה"ב לאיראן במיצרי הורמוז בימים האחרונים. עם זאת, בהמשך הערב דווח כי וושינגטון וטהרן הסכימו לעצור את התקיפות ההדדיות ולקיים פגישת משא ומתן בדוחא - כשכעת טראמפ אישר את הדיווח ואת קיום הפגישה מחר.

מוקדם יותר היום נשיא איראן מסעוד פזשכיאן טען כי "ההסכם האחרון הוא הישג חשוב וניצחון גדול עבור העם האיראני. ארה"ב וישראל סברו שאיראן תקרוס כתוצאה מלחצים כלכליים ובלבול פנימי, אך העם האיראני סיכל את החישובים הללו. העם, הכוחות המזוינים האיראנים והממשלה עמדו בנחרצות כדי להגן על המדינה ולא אפשרו את השגת מטרות האויבים".