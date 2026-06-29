השופטים מפצירים בתביעה: תמחקו את אישום השוחד לנתניהו

נתניהו בבית המשפט ( מרים אלסטר / פלאש90 )

משפט נתניהו: שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, שבים ומציעים לפרקליטות לוותר על אישום השוחד בתיק 4000. הם אמרו זאת לאחר שהן התביעה והן ההגנה התנגדו לשמיעת התיק חמישה ימים בשבוע, ולמעשה זוהי הצעתם החילופית לקיצור ההליך.

‏נזכיר כי השופטים הביעו לראשונה עמדה זו בדיון בלשכתם עם נציגי הצדדים ב-20 ביוני 2023, לאחר ששמעו חלק ניכר מן העדים בתיק 4000. היועצת המשפטית לממשלה דחתה אז את ההצעה, כמו גם את ההצעה לפנות לגישור פלילי. התביעה סברה כי יש לה די ראיות להוכחת השוחד וציפתה בין היתר שהן יחוזקו בעדותו של נתניהו. עמדת השופטים היום - לאחר סיום עדותו של נתניהו - מלמדת שהם לא שוכנעו שהעדות סייעה לתביעה. לדבריהם, "לאחר שמיעת עדות ראש הממשלה, עמדתנו כפי שהיתה ביוני 2023 - בעינה עומדת".

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המלצת השופטים מגיעה אחרי שמוקדם יותר היום פרקליטו של ראש הממשלה, עו"ד עמית חדד, השמיע ביקורת חריפה ויוצאת דופן על הניסיונות להאיץ את קצב שמיעת העדויות, והשווה את המצב לאחד המשפטים ההיסטוריים והקיצוניים ביותר שנערכו במדינת ישראל.

"רק משפט אייכמן התנהל חמישה ימים בשבוע, אין לזה עוד שום תקדים משפטי במדינה", קבל עו"ד חדד בפני השופטים, בהתייחסו לדרישה לקיים דיונים מרתוניים לאורך כל ימי העבודה בשבוע.

סנגורו של ראש הממשלה הבהיר כי העומס המתוכנן פוגע באופן אנוש ביכולת של צוות ההגנה לעשות את עבודתו נאמנה, וחשף את הדברים שאמר לנתניהו עצמו מאחורי הקלעים בעקבות ההחלטות על לוחות הזמנים.

"אמרתי לראש הממשלה בצורה פתוחה: אין לי שום דרך פיזית או מקצועית לספק לו הגנה ראויה בדרך הזו", שיתף עו"ד חדד בבית המשפט, ותקף את שחיקת הזכויות הבסיסיות של צוותי המשפט. "מה עם עורכי הדין? אין חגים? אין משפחה? אין חיים אישיים? זה פשוט בלתי אפשרי לנהל כך משפט פלילי".

את טיעוניו חתם הפרקליט בפנייה ישירה להרכב השופטים ולתביעה, כשהוא מדגיש כי המטרה של סיום מהיר של ההליך לא יכולה לבוא על חשבון צדק וזכויות הנאשם. "אם רוצים לייעל את המשפט הזה, ויש רצון כזה, יש דרכים אחרות לעשות זאת. המתווה הנוכחי הוא בלתי ישים", סיכם חדד.