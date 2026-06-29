פרקליטו של ראש הממשלה, עו"ד עמית חדד, השמיע היום (שני) באולם הדיונים ביקורת חריפה ויוצאת דופן על הניסיונות להאיץ את קצב שמיעת העדויות, והשווה את המצב לאחד המשפטים ההיסטוריים והקיצוניים ביותר שנערכו במדינת ישראל.

"רק משפט אייכמן התנהל חמישה ימים בשבוע, אין לזה עוד שום תקדים משפטי במדינה", קבל עו"ד חדד בפני השופטים, בהתייחסו לדרישה לקיים דיונים מרתוניים לאורך כל ימי העבודה בשבוע.

סנגורו של ראש הממשלה הבהיר כי העומס המתוכנן פוגע באופן אנוש ביכולת של צוות ההגנה לעשות את עבודתו נאמנה, וחשף את הדברים שאמר לנתניהו עצמו מאחורי הקלעים בעקבות ההחלטות על לוחות הזמנים.

"אין חגים? אין משפחה? אין חיים אישיים?"

"אמרתי לראש הממשלה בצורה פתוחה: אין לי שום דרך פיזית או מקצועית לספק לו הגנה ראויה בדרך הזו", שיתף עו"ד חדד בבית המשפט, ותקף את שחיקת הזכויות הבסיסיות של צוותי המשפט. "מה עם עורכי הדין? אין חגים? אין משפחה? אין חיים אישיים? זה פשוט בלתי אפשרי לנהל כך משפט פלילי".

את טיעוניו חתם הפרקליט בפנייה ישירה להרכב השופטים ולתביעה, כשהוא מדגיש כי המטרה של סיום מהיר של ההליך לא יכולה לבוא על חשבון צדק וזכויות הנאשם. "אם רוצים לייעל את המשפט הזה, ויש רצון כזה, יש דרכים אחרות לעשות זאת. המתווה הנוכחי הוא בלתי ישים", סיכם חדד.