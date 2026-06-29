מסי או רונאלדו? במי הישראלים מעדיפים לצפות במונדיאל

חברת yes מפרסמת היום (שני) נתוני צפייה המסכמים את שלב הבתים של המונדיאל. על פי נתוני yes מצביעים על כך ששעות השידור המאוחרות משפיעות על היקף הצפייה בטורניר: 71% מהישראלים צפו לפחות בחלק ממשחק אחד בשלב הבתים, לעומת 80% במונדיאל 2022.

למרות הירידה בהיקף הצפייה הכולל, משחק הפתיחה השנה בין מקסיקו לדרום אפריקה דווקא רשם זינוק של 22% לעומת משחק הפתיחה של מונדיאל 2022, שהפגיש בין קטאר לאקוודור.

עוד עולה מנתוני הצפייה כי בניגוד למונדיאל 2022, שבו איכות הנבחרות הייתה הגורם המרכזי שהשפיע על היקפי הצפייה, במונדיאל הנוכחי לשעות השידור הייתה השפעה משמעותית יותר, שכן משחקים ששודרו בשעה 20:00 רשמו נתוני צפייה גבוהים יותר ממשחקים שנערכו בשעות המאוחרות של הלילה.

בהתאם לכך, המשחק הנצפה ביותר בשלב הבתים היה המפגש בין ארגנטינה לאוסטריה ששודר בשעת צפיית שיא. אחריו דורגו: משחק הפתיחה בין מקסיקו לדרום אפריקה; פורטוגל נגד אוזבקיסטן; צרפת נגד סנגל והולנד נגד שוודיה. מבין המשחקים ששוחקו לאחר חצות, המשחק הנצפה ביותר היה ברזיל נגד מרוקו.

ובמי הישראלים מעדיפים לצפות, במסי או ברונאלדו? על פי נתוני הצפייה של yes בשלב הבתים, נראה כי התשובה היא מסי. ארגנטינה הייתה הנבחרת שמשכה את מספר הצופים הגדול ביותר לאורך שלב הבתים. אחריה דורגו צרפת, ספרד, ורק במקום הרביעי פורטוגל של רונאלדו.

והאם המלחמה עם איראן השפיעה על הצפייה של הישראלים במשחקי הנבחרת האיראנית? על פי הנתונים נראה שלא, שכן שיעורי הצפייה במשחקי נבחרת איראן היו דומים לאלה שנרשמו במונדיאל 2022.