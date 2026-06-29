פאוור קאפל: בעלה של אודיה פינטו לא שטף כלים ועורר סערה

דיון סוער במיוחד פרץ אמש (ראשון) בין הזוגות המוכרים ב"פאוור קאפל", כשהנושא הנפיץ של חלוקת מטלות הבית עלה לשולחן והצליח להצית ויכוח קולני שחשף את הסודות הכי כמוסים של המשתתפים.

הכל התחיל כששיר טרן החליטה לעקוץ את אליאור על כך שהוא לא תורם מספיק למטלות הבית ותהתה לגבי החינוך שקיבל. מי שלא נשארה חייבת היא בת זוגו, אודיה פינטו, שיצאה להגנתו בחירוף נפש: "מי את שתדברי על החינוך של בעלי?! שבעים דורות לא תקבלי את החינוך שהוא קיבל בבית שלו". אודיה הודתה בגילוי לב שהיא עצמה לא נוגעת בכביסה או בכלים, ואליאור הסביר שהמודל שראה בבית אבא היה שונה לחלוטין.

אלא שהתפנית האמיתית בעלילה הגיעה דווקא מכיוונו של אליאור, שהחליט לעשות "סקר" ולבדוק מי מהנוכחים באמת שוטף כלים. לתדהמת כולם, התברר ששיר – זו שפתחה את חזית הביקורת – בכלל לא נוגעת בכלים בעצמה! "העיקר רבת איתו שעה, את לא עושה כלים!" הטיח בה אליאור המופתע.

שיר מיהרה להסביר בראיון כי בעבר היא זו שחינכה את אלעד מאפס, אך כיום היא כבר לא עושה כלום בבית. אלעד מצדו, סיפק את פאנץ' הערב וחשף את הסיבה האמיתית לכך שהוא מתייצב מול הכיור: "זה הזמן היחידי שאני שם אוזניות והיא לא מדברת איתי".

אז מי ניצח בוויכוח? בעוד שרון חזיז הזכירה לכולם שאנחנו כבר מזמן לא בתקופת האבן והגברים הם שותפים מלאים, אודיה ניסתה לשלוח את אליאור לכיור בסיום הערב, אך הוא נשאר בשלו: "אין מצב, האחרון שזה יקרה לו זה אני".