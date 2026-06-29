אזרבייג'אן בתגובה ראשונה להכרה ברצח העם הארמני: "דאגה עמוקה"

משרד החוץ של אזרבייג'אן פרסם היום (שני) גינוי להחלטת ישראל להכיר ברצח העם הארמני, כשבדבריהם אמרו כי הם "מביעים דאגה עמוקה" מההחלטה וקראו לישראל לשקול את ההחלטה מחדש.
"ההחלטה הישראלית להכיר ברצח העם הארמני היא עניין לדאגה עמוקה ומשמעותית" אמרו. "אנו קוראים לישראל לשקול מחדש את ההחלטה".
"עיוות של עובדות היסטוריות סביב אירועי 1915, והפחתה של סוגיה היסטורית מורכבת להחלטה פוליטית, ללא בסיס משפטי או מדעי, אינם מקובלים" הוסיפו. "מעשים אלו אינם תורמים לפיוס או להבנה הדדית. במקום זאת, הן מעמיקים מחלוקות קיימות ופוגעים במאמצים להשיג שלום בר קיימא ויציבות באזור".
בסיכום נאמר כי "אזרבייג'אן נותרת מחויבת באיתנות לשמור על האמת ההיסטורית, לכבד את עקרונות החוק הבינלאומי ולקדם שלום בר קיימא ויציבות באזור".
כאמור, הממשלה אישרה אמש באופן רשמי את הצעת ההחלטה להכיר ברצח העם הארמני. המהלך ההיסטורי, אותו הוביל שר החוץ גדעון סער, עבר בתמיכת שרי הממשלה ובגיבויו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
"רצח העם המזעזע הזה, שהתרחש לפני למעלה מ-100 שנה ואין באמת מחלוקת לגבי העובדות ההיסטוריות, כלל רצח של מיליון וחצי נפש והרס של מורשת תרבותית והיסטורית עתיקה" אמר סער. "זאת בעיניי החובה המוסרית שלנו כיהודים ובוודאי כמדינת העם היהודי, לקבל את ההחלטה הזאת שקיבלנו היום".