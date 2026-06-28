 אושר בממשלה: ישראל מכירה רשמית ברצח העם הארמני

מצ״ב תמונה מישיבת הממשלה. ( צילום: צילום: מעיין טואף, לע״מ )

ממשלת ישראל אישרה היום (ראשון) באופן רשמי את הצעת ההחלטה להכיר ברצח העם הארמני. המהלך ההיסטורי, אותו הוביל שר החוץ גדעון סער, עבר בתמיכת שרי הממשלה ובגיבויו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בהודעה מיוחדת שפרסם שר החוץ לאחר ישיבת הממשלה, הוא אישר את פרטי המהלך: ״ממשלת ישראל אישרה לפני שעה קלה את הצעת ההחלטה שהבאתי בפניה, להכיר ברצח העם הארמני".

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בדבריו, התייחס סער לקונצנזוס סביב העובדות ולממדי האסון שאירע בתחילת המאה ה-20: "רצח העם המזעזע הזה, שהתרחש לפני למעלה מ-100 שנה ואין באמת מחלוקת לגבי העובדות ההיסטוריות, כלל רצח של מיליון וחצי נפש והרס של מורשת תרבותית והיסטורית עתיקה".

השר הדגיש את המשמעות הערכית של ההחלטה, ששמה קץ לעשרות שנים של עמימות ישראלית בנושא. "זאת בעיניי החובה המוסרית שלנו כיהודים ובוודאי כמדינת העם היהודי, לקבל את ההחלטה הזאת שקיבלנו היום", מסר סער, והוסיף תודות לראש הממשלה נתניהו על הגיבוי ולשרי הממשלה על התמיכה בהעברת ההחלטה.