הח"כ הוותיק עוזב את בנט ולפיד: "תומך באיזנקוט לראשות הממשלה"

איזנקוט לועג לנתניהו ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

חבר הכנסת אלעזר שטרן ממפלגת 'ביחד' מציב עמדה נחרצת בנוגע לזהות המועמד הראוי ביותר להוביל את מדינת ישראל ביום שאחרי הבחירות. בריאיון שהעניק הבוקר (שני) למגיש שרון גל ברדיו 'גלי ישראל', הביע שטרן תמיכה פומבית ובלתי מסויגת ביו"ר מפלגת 'ישר', הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט.

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"אני תומך בגדי איזנקוט לראשות הממשלה", הצהיר חבר הכנסת שטרן במהלך הריאיון, והוסיף באופן חד-משמעי כי במפה הפוליטית הנוכחית ובאתגרים הניצבים לפתחה של המדינה, "אין טוב ממנו" למילוי התפקיד.