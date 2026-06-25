הח"כ הבכיר עוזב את בנט ולפיד ועובר לאיזנקוט: "הוא הכי מתאים"

חבר הכנסת אלעזר שטרן (יש עתיד) מספק הצהרות מפתיעות לגבי עתידו הפוליטי, תוך שהוא מציב סימן שאלה סביב המשך דרכו תחת הנהגתו של יאיר לפיד ומכתיר בפומבי מנהיג אלטרנטיבי לגוש.

בראיון שקיים הבוקר (חמישי) עם ניסים משעל וענת דוידוב ברדיו 103fm, נשאל שטרן כיצד הוא מסביר את הנתונים הקשים בסקרים, לפיהם ראש מפלגתו, ח"כ יאיר לפיד, היה מגיע אל סף אחוז החסימה לולא התאחד עם נפתלי בנט. שטרן סירב להגן על לפיד וביקש מהמראיין: "ניסים, תעבור לשאלה הבאה". כשנשאל שוב על הנושא, השיב חבר הכנסת בלקוניות: "אתם הפרשנים. אני לא צריך להסביר את זה. אני לא יכול להסביר את זה, ומה שאני צריך לעשות אני עושה בתוך 'יש עתיד' ושומר על הכבוד של כולנו".

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היעד החדש: מפלגתו של איזנקוט

בהמשך הראיון הבהיר שטרן בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי הוא רואה את עתידו הפוליטי לצדו של חבר הקבינט לשעבר, גדי איזנקוט, ולאו דווקא במסגרת הנוכחית של יש עתיד. "אם אישאר בפוליטיקה, אני אהיה במקום שבו נמצא גדי איזנקוט", הצהיר שטרן נחרצות. "אם זה יהיה איחוד או אם זה לא איחוד, בהנחה שהוא ירצה אותי".

לשאלה מדוע אינו חוצה את הקווים ומצטרף כבר כעת באופן רשמי למפלגת "ישר!" החדשה שבהנהגת איזנקוט, השיב שטרן: "גם אתם מבינים שבזמן הזה יש לי תפקיד מאוד חשוב בכנסת, ויכול להיות שגם יהיה איחוד גם ככה".

"הרמטכ"ל הכי טוב שיש"

שטרן סיפר על מערכת היחסים הקרובה והממושכת בינו לבין הרמטכ"ל לשעבר, והסביר מדוע לדעתו מדובר באיש המתאים ביותר להוביל את המדינה בעת הזו, בטח אל מול הממשלה הנוכחית.

"אנחנו מדברים חודשים ושנים", סיפר שטרן על הקשר עם איזנקוט. "אמרתי כבר לפני שנתיים שאין טובים מאיזנקוט. המדינה מבינה שגדי יעשה את מה שטוב למדינה, וטוב למדינה עכשיו זה קודם כל להעיף את ממשלת החורבן הזו. מדובר ברמטכ"ל הכי טוב שהיה פה בשנים האחרונות ובמישהו שאין יותר מתאים ממנו להיות ראש ממשלה".