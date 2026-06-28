צפו בתיעוד: כך נראו רגעי השמדת מנהרת הענק בדרום לבנון

רגעי הפיצוץ ( דובר צה"ל )

רגע אחרי הודעת האישור של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, דובר צה"ל פרסם כעת (ראשון) תיעוד מרגעי השמדת התוואי התת קרקעי של חיזבאללה בכפר מג׳דל זון, במרחב הבטחוני בדרום לבנון.

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רגעי הפיצוץ - דובר צה"ל רגעי הפיצוץ | צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:08