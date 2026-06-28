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אחרי הפיצוץ

צפו בתיעוד: כך נראו רגעי השמדת מנהרת הענק בדרום לבנון

בצה"ל פרסמו תיעוד מרגעי פיצוץ מנהרת הענק של חיזבאללה בדרום לבנון, שהכיל מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור מכוונים לשטח ישראל. צפו

23:53
2 תגובות
רגעי הפיצוץ (דובר צה"ל)

רגע אחרי הודעת האישור של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, דובר צה"ל פרסם כעת (ראשון) תיעוד מרגעי השמדת התוואי התת קרקעי של חיזבאללה בכפר מג׳דל זון, במרחב הבטחוני בדרום לבנון.

צפו בתיעוד:

רגעי הפיצוץ
רגעי הפיצוץ| צילום: דובר צה"ל

"כוחות צוות הקרב החטיבתי 551 וכוחות יהל״ם, בפיקוד אוגדה 91, השמידו תוואי תת-קרקעי שאותר בכפר מג׳דל זון, במרחב הבטחוני בדרום לבנון" נמסר. "מדובר במתחם תת-קרקעי שנבנה באמצעות טכנולוגיה וידע של משטר הטרור האיראני".

עוד ציינו כי אורכו של התוואי היה יותר מ-200 מטרים, עומקו יותר מ-25 מטרים ובתוכו אותרו מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור מכוונים לשטח מדינת ישראל.

"צה״ל ימשיך לפעול במרחב הבטחוני בדרום לבנון ולהסיר כל איום על כוחותינו" נמסר. "צה"ל אינו יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו".

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2 תגובות
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לפני 28 דקות

'השמידו תוואי תת קרקעי' גאה בבנים הגיבורים שלנו שמנקים את קיני הטרור אבל כואבת את חולשת המנהיגות. הסכם לבנון העמום משרת בעיקר את איראן שבונה מחדש את כוחה בצפון בחסות ההסכם. דרוש מנהיג ישר שיסתכל למציאות בעיניים...
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