צה"ל השמיד מנהרת ענק של חיזבאללה: פיצוץ עז נשמע בצפון

זמן קצר אחרי הודעת האזהרה שנשלחה לתושבי הצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ אישרו כעת (ראשון) כי צה"ל השמיד את תשתית הטרור התת-קרקעית של חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון.

"התוואי, שאורכו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל ובאזרחיה" נמסר. "ישראל עדכנה מראש את ארה"ב ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית".