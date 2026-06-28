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נתניהו וכ"ץ אישרו

צה"ל השמיד מנהרת ענק של חיזבאללה: פיצוץ עז נשמע בצפון

אחרי הודעת האזהרה לתושבי הצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ אישרו כי צה"ל השמיד מנהרת טרור ענקית של חיזבאללה, באורך מעל 200 מטר ובעומק של יותר מ-25 מטרים. ארה"ב עודכנה מראש

23:00
2 תגובות
מנהרת הטרור בדרום לבנון (דובר צה"ל)

זמן קצר אחרי הודעת האזהרה שנשלחה לתושבי הצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ אישרו כעת (ראשון) כי צה"ל השמיד את תשתית הטרור התת-קרקעית של חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון.

"התוואי, שאורכו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל ובאזרחיה" נמסר. "ישראל עדכנה מראש את ארה"ב ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית".

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עוד הובהר כי "מפקדי ולוחמי צה"ל יישארו באזור הביטחון בדרום לבנון וימשיכו להשמיד תשתיות טרור, להסיר איומים מעל יישובי הצפון ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל".

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2 תגובות
2
הדר
לפני שעה

המנהרה הזו הושמדה אבל הבן שלי בגבעתי עדיין נמצא בסכנת חיים יומיומית בגלל הסכם הכניעה המופקר שלכם!!! חלאס עם יחסי הציבור על חשבון הילדים שלנו ופשוט תנו להם לסיים את העבודה ולהכריע את האויב עכשיו
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