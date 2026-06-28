צה"ל השמיד מנהרת ענק של חיזבאללה: פיצוץ עז נשמע בצפון

זמן קצר אחרי הודעת האזהרה שנשלחה לתושבי הצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ אישרו כעת (ראשון) כי צה"ל השמיד את תשתית הטרור התת-קרקעית של חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון.
"התוואי, שאורכו למעלה מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ומספר פירי שיגור שיועדו לפגיעה בשטח מדינת ישראל ובאזרחיה" נמסר. "ישראל עדכנה מראש את ארה"ב ואת הנציג האמריקאי בלבנון על השמדת התשתית".
עוד הובהר כי "מפקדי ולוחמי צה"ל יישארו באזור הביטחון בדרום לבנון וימשיכו להשמיד תשתיות טרור, להסיר איומים מעל יישובי הצפון ולשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל".
המנהרה הזו הושמדה אבל הבן שלי בגבעתי עדיין נמצא בסכנת חיים יומיומית בגלל הסכם הכניעה המופקר שלכם!!! חלאס עם יחסי הציבור על חשבון הילדים שלנו ופשוט תנו להם לסיים את העבודה ולהכריע את האויב עכשיו