אזהרה חריגה לתושבי הצפון: "בשעות הקרובות יתרחש פיצוץ בעוצמה גבוהה" 

הרשויות בצפון עדכנו כעת (ראשון) את התושבים כי פיצוץ חזק צפוי להתרחש בשעות הקרובות באזור הגליל - כשהדי פיצוצים עלולים להישמע באזור. בהודעה הובהר כי מדובר בפעילות צה"ל, שיפעלו לפוצץ מערכת מנהרות של חיזבאללה בדרום לבנון.

"בשעות הקרובות עתיד להתרחש פיצוץ בעוצמה גבוהה באזור מרכז הגליל המערבי. הדי פיצוצים עלולים להשמע בכלל הגזרה לרבות בעמק" נמסר. "מדובר על פעילות כוחותנו במסגרת השלמת השמדת תשתיות אויב".

עוד הזהירו כי "עקב עוצמת הפיצוץ יתכן ויופעלו מערכות התרעה לרעידת אדמה שאינן מחוברות למערכת פיקוד העורף (מערכות עצמאיות). חשוב להדגיש כי אין מדובר ברעידת אדמה וכי לא נשקפת כל סכנה לתושבים כלל".