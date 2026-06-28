תחקיר צה"ל: רחפן נפץ פגע בטנק המג"ד 

שבוע אחרי התקרית שבה נפל מג"ד 52, סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל, ושלושה לוחמים נוספים מהגדוד, דובר צה"ל אישר כעת (ראשון) כי לאחר תחקור ראשוני של האירוע עולה כי הטנק נפגע מרחפן נפץ. בצה"ל הבהירו כי האירוע מצוי בתחקור.

במקור, דווח כי חיזבאללה ירה טילי קורנט לעבר הטנק - אך כעת עולה כי רחפן עם ראש נפץ פגע בחלק האחורי של הטנק. ככל הנראה, הפגיעה גרמה לדליקה שהובילה לפיצוץ תחמושת בתא הלוחמים.

עוד נאמר כי המידע נמסר למשפחות. "צה"ל משתתף בצער המשפחות וימשיך ללוותן", נמסר.

כאמור, האירוע הקשה התרחש ב-19 ביוני, כאשר טנק של גדוד 52 נפגע על ידי רחפן נפץ בדרום לבנון. לצד מפקד הגדוד, שלושה לוחמים נוספים נפלו באירוע: סמ"ר נוה חבשוש ז"ל, סמ"ר יואב קליין ז"ל וסמ"ר ליאב כבביה ז"ל.