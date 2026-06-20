רס"ל ניר בן ארי נהרג בלבנון, סמ"ר יואב קליין נהרג באסון הטנק

הותר לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל אשר הודעה נמסרה הערב (מוצאי שבת) למשפחותיהם.
סמ״ר יואב קליין (Yoav Klein), בן 21, מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), נפל בקרב בדרום לבנון.- רס״ל ניר בן ארי (Nir Ben Ari), בן 21, מכרם מהר״ל, לוחם ביחידת מגלן, עוצבת הקומנדו, נפל בקרב הקשה בדרום לבנון, שפרטיו פורסמו לפני כניסת שבת.
באירוע בו נפל סמ"ר יואב קליין ז"ל, נפל גם סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל ושני לוחמים נוספים ששמם טרם הותר לפרסום.
באירוע בו נפל רס"ל ניר בן ארי ז"ל, נפצעו שני לוחמי צה"ל באורח קשה וקצין לוחם באורח בינוני. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו.
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