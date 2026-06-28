בצה"ל מזהירים את הרמטכ"ל: חמאס נערך מחדש למלחמה

בכירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום הזהירו את הרמטכ"ל אייל זמיר בשבוע שעבר כי הזרוע הצבאית של חמאס מערכת מחדש למלחמה בעזה. כך דווח הערב (ראשון) בכאן 11.

לפי הדיווח, חמאס מייצר מאות מטענים ונ"ט מידי חודש, מגייס מחבלים בני 18 עד 22, החל לאחרונה לבצע אימונים למחבלי נוח'בה, מנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מסיני לרצועת עזה, ומשקם תשתיות תת קרקע ברחבי הרצועה. הקצינים אמרו לזמיר כי "חמאס חזק בשטח, אף אחד לא מאיים עליו, והארגון לא מוכן לוותר על השליטה בעזה".