בצה"ל מזהירים את הרמטכ"ל: חמאס נערך מחדש למלחמה

בכירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום הזהירו את הרמטכ"ל אייל זמיר בשבוע שעבר כי הזרוע הצבאית של חמאס מערכת מחדש למלחמה בעזה. כך דווח הערב (ראשון) בכאן 11.
לפי הדיווח, חמאס מייצר מאות מטענים ונ"ט מידי חודש, מגייס מחבלים בני 18 עד 22, החל לאחרונה לבצע אימונים למחבלי נוח'בה, מנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מסיני לרצועת עזה, ומשקם תשתיות תת קרקע ברחבי הרצועה. הקצינים אמרו לזמיר כי "חמאס חזק בשטח, אף אחד לא מאיים עליו, והארגון לא מוכן לוותר על השליטה בעזה".
הרמטכ"ל בפיקוד הצפון| צילום: דובר צה"ל
עוד דווח כי העמדה של צה"ל היא שיש לשוב ללחימה ברצועת עזה. העמדה הזו הועברה לאמריקנים, אך בארה"ב מתנגדים ורוצים להישאר במצב ההסכם הנוכחי - תוך רצון להמשיך במימוש החזון של הנשיא דונלד טראמפ ומועצת השלום.
נזכרתי בשיחות שלי מלבנון השנייה כשהבטיחו לנו שקט לדורות, ושוב ההנהגה הזו מסממת אותנו באשליות ניצחון בזמן שהחמאס משתקם בדיוק כמו אז.