הרמטכ"ל: "ערוכים לחזרה ללחימה מהירה בלבנון ובאיראן"

הרמטכ”ל זמיר בפיקוד הצפון ובאוגדה 36 ( דובר צה"ל )

הרמטכ”ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר הבוקר (ראשון) בפיקוד הצפון ובאוגדה 36 יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין, ראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ברק חירם ומפקדים נוספים.

הרמטכ״ל קיים הערכת מצב נוכח המציאות המשתנה, אישר תוכניות להמשך וקיים שיח פיקודי עם מפקדי החטיבות. מדברי הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר: ״ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון הינו היסטורי ומשמעותי - העוצמה המבצעית וההישגים הצבאיים שצה״ל השיג בחודשים האחרונים הם שיצרו את התנאים לכך. אנחנו נכבד את ההסכם ונפעל להצלחתו. המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא. זירת פיקוד הצפון היא מרכז הכובד הצה”לי כעת. אנו ערוכים לחזרה ללחימה מהירה גם בלבנון וגם באיראן, במידה ונידרש לכך".

הרמטכ"ל בפיקוד הצפון - דובר צה"ל הרמטכ"ל בפיקוד הצפון | צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:16

עוד אמר זמיר: "אני מדגיש, בטחון כוחותינו מצוי בחשיבות עליונה. לוחמי אוגדה 36 והקומנדו שלנו שולטים במרחב רכס הבופור ומצוידים בכל הכלים ובאמצעים בכדי לגבור על האויב. כל יכולות צה”ל נמצאות פה כדי להמשיך לסייע לכם לבצע את המשימה. חיזבאללה מוכה וחבול ופעיליו כלואים בתת-הקרקע. צה”ל נמצא בשליטה מבצעית במרחב ושומר דריכות גבוהה לממש מהלומות מהירות וקטלניות במידה והפסקת האש תופר. אני מבקש להביע את הערכתי הרבה לחטיבות, לאוגדה ולפיקוד הצפון על ההישגים ועל הובלת המהלכים שהביאו להסכם״.