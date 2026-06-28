בעקבות התקיפות האיראניות: אזרח קטארי נהרג מפגיעת רסיסי יירוט

יירוט טילים מאיראן. ארכיון ( אייל מרגולין, פלאש 90 )

ההסלמה במפרץ: משרד הפנים של קטאר אישר הערב (ראשון) כי אזרח נהרג אחרי שנפגע מרסיסי יירוט של "הפעולות הצבאיות באזור" - כשהכוונה ליירוט הטילים האיראנים שנורו לעבר בחריין וכווית הלילה. לפי ההודעה הקטארית, "משמר החופים דיווח אמש על כלי שיט אזרחי שלא חזר בזמן המתוכנן. כוחות ההצלה הימיים פתחו בחיפושים, ובשעות הבוקר המוקדמות איתרו את הסירה הנעדרת".

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בהמשך נאמר כי שני בני אדם היו על הסיפון, כשהצוותים קבעו את מותו של אחד מהם אחרי שנקבע כי הוא "סבל מפציעות מרסיסים". אזרח קטארי נוסף נפצע ופונה לבית החולים, כשנאמר כי מצבו יציב.

"קטאר שולחת את תנחומיה למשפחת ההרוג, ומתפללת להחלמתו המהירה של הפצוע" נמסר. עוד הודגש כי נסיבות האירוע ייחקרו, כאשר "ההליכים ייקבעו בהתאם לנוהל החוקי".