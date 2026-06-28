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הסלמה במפרץ

בעקבות התקיפות האיראניות: אזרח קטארי נהרג מפגיעת רסיסי יירוט

משרד הפנים של קטאר אישר כי אזרח קטארי נהרג בעקבות פגיעת רסיסי יירוט של "הפעולות הצבאיות באזור" - כשהכוונה ליירוט הטילים האיראנים שנורו לעבר בחריין וכווית. אדם נוסף נפצע ופונה לבית החולים

20:12
2 תגובות
יירוט טילים מאיראן. ארכיון (אייל מרגולין, פלאש 90)

ההסלמה במפרץ: משרד הפנים של קטאר אישר הערב (ראשון) כי אזרח נהרג אחרי שנפגע מרסיסי יירוט של "הפעולות הצבאיות באזור" - כשהכוונה ליירוט הטילים האיראנים שנורו לעבר בחריין וכווית הלילה.

לפי ההודעה הקטארית, "משמר החופים דיווח אמש על כלי שיט אזרחי שלא חזר בזמן המתוכנן. כוחות ההצלה הימיים פתחו בחיפושים, ובשעות הבוקר המוקדמות איתרו את הסירה הנעדרת".

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בהמשך נאמר כי שני בני אדם היו על הסיפון, כשהצוותים קבעו את מותו של אחד מהם אחרי שנקבע כי הוא "סבל מפציעות מרסיסים". אזרח קטארי נוסף נפצע ופונה לבית החולים, כשנאמר כי מצבו יציב.

"קטאר שולחת את תנחומיה למשפחת ההרוג, ומתפללת להחלמתו המהירה של הפצוע" נמסר. עוד הודגש כי נסיבות האירוע ייחקרו, כאשר "ההליכים ייקבעו בהתאם לנוהל החוקי".

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2 תגובות
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מנחם נאמן לחזון
לפני שעתיים

ממשלת קטאר והאזור, האירוע הטרגי הזה מוכיח שהאיום האיראני פוגע באזרחים תמימים בכל המזרח התיכון. הגיע הזמן לקחת אחריות משותפת ולעצור את התוקפנות הזו שמחריבה חיי אדם פשוטים. המציאות דורשת מעשים ולא נאומים ריקים
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