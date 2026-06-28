תוך 24 שעות: צה"ל חיסל את המחבל מהתקרית בה נפל סרן דוד חזות ז"ל

סרן דוד חזות ( דובר צה"ל )

סגירת מעגל מהירה: פחות מ-24 שעות אחרי התקרית, דובר צה"ל אישר כעת (ראשון) כי חיסלו את המחבל מההיתקלות שבה נפל סרן דוד חזות ז"ל במהלך הלילה.

"במהלך הלילה, לוחמי צוות הקרב של חטיבת גולני נתקלו במחבל חיזבאללה לאחר שנכנסו לאיתור חשוד במרחב דיר סיראן שבדרום לבנון. כתוצאה מההיתקלות, נפל סרן דוד חזות ז״ל ונפצע לוחם נוסף באורח קל" נאמר. "בתום סריקות נרחבות של כוחות צה״ל במרחב, אותר המחבל באחד המבנים הסמוכים לנקודת ההיתקלות וחוסל על ידי הכוחות". עוד נמסר כי "צה״ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחות צה״ל".

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כאמור, התקרית שבה חזות נפל התרחשה הלילה בסביבות השעה 2:00 לפנות בוקר, כאשר כוח לוחמים מצוות הקרב החטיבתי (צק"ח) של גולני נתקלו במחבל בכפר דיר סיראן ליד הסלוקי. המחבל ירה לעברם בתוך מבנה, כשחזות נהרג מהירי ולוחם נוסף נפצע באורח קל.