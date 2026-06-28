הותר לפרסום: סרן דוד חזות מאשקלון נפל בדרום לבנון

הלחימה בדרום לבנון. הותר לפרסום כי סרן דוד חזות (Hazutt), בן 21, מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12, חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון.

הלילה בסביבות השעה 02:00 כוח לוחמים מצוות הקרב החטיבתי (צק"ח) של גולני נתקלו במחבל בכפר דיר סיראן ליד הסלוקי. המחבל ירה לעברם בתוך מבנה. מהירי נהרג חזות ולוחם נוסף נפצע באורח לא דחוף.

מיד לאחר ההיתקלות הכוחות חיסלו את המחבל והמשיכו בירי לעבר המרחב שממנו פעל.