שגריר ארה"ב: "אם המשטר חושב שטראמפ לא יגיב - הם טועים"

שגריר ארה"ב באו"ם מייק וולץ ( נעם גלאי\שאטרסטוק )

שגריר ארה"ב באו"ם מייק וולץ התייחס היום (ראשון) להסלמה במזרח התיכון והתקיפות האמריקניות נגד איראן בלילות האחרונים. בדבריו הבהיר כי ארה"ב תמשיך לתקוף תשתיות צבאיות באיראן אם משמרות המהפכה יפגעו בספינות במיצרי הורמוז. "אם המשטר האיראני חושב - אפילו לשנייה אחת - שהנשיא טראמפ ישב בשקט ולא יגיב בזמן שהם תוקפים ספינות מסחר בינלאומיות או בסיסי צבא שלנו - הם טועים" אמר וולץ בראיון לרשת "פוקס ניוז". "במידת הצורך - אנחנו נמשיך לפגוע בתשתיות שלהם שמשמשים לשליטה בלתי חוקית בנתיב שיט בינלאומי".

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עוד ציין כי המשא ומתן בין וושינגטון לטהרן נמשך - אך הזכיר כי האופצייה הצבאית עדיין נותרה על השולחן. "הנשיא טראמפ תמיד ייתן הזדמנות לדיפלומטיה, אבל הסבלנות שלו לא תימשך לנצח" הזהיר. "אל תחשבו לרגע שהוא לא ישאיר כל אופציה פתוחה. המטרה היחידה - לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".