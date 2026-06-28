ארוחת צהריים מקסיקנית: קערת בוריטו טעימה ומשביעה

אם גם אתם מוצאים את עצמכם עומדים מול המקרר בכל צהריים מחדש, מחפשים משהו שהוא גם משביע, גם בריא, אבל בעיקר – לא משעמם, הגעתם למקום הנכון. תגידו שלום לקערת הבוריטו, המנה הצבעונית והטרנדית שמוכיחה שאפשר לאכול "כמו במסעדה" בלי לצאת מהבית ובלי לעבוד קשה.

הקוסמות של קערת הבורריטו טמונה בקונספט פשוט: לקחנו את כל הטוב שיש בטורטייה המקסיקנית המפורסמת (האורז, החלבון, הסלסות והאבוקדו), ויתרנו על הגלגול המעיק בבצק, וסידרנו את הכל בצורה חגיגית ויפה בתוך קערה עמוקה.

מה צריך? (עבור 2 מנות גדולות)

לבסיס האורז: 1 כוס אורז לבן (מבושל לפי הוראות היצרן). חצי כוס כוסברה קצוצה דק.מיץ מחצי לימון או ליים טרי. כף שמן זית, קורט מלח.

לחזה העוף המוקפץ: 300 גרם חזה עוף, חתוך לקוביות או רצועות.2 כפות שמן זית.תבלינים: חצי כפית פריקה מתוקה, חצי כפית כמון, רבע כפית אבקת שום, מלח ופלפל שחור.

לירקות והתוספות: 1 קופסת שימורי תירס (מסוננת). 1 קופסת שימורי שעועית שחורה או אדומה (שטופה ומסוננת). 1 אבוקדו בשל, חתוך לקוביות (או מעוך לגואקמולי עם קצת מלח ולימון). 1 עגבנייה גדולה, קצוצה דק-דק.

לרוטב ה"איולי" המהיר (במקום השמנת): 2 כפות מיונז. 1 כפית מיץ לימון. חצי שן שום כתושה. 1-2 כפיות מים (רק כדי לדלל את הרוטב שיהיה נוח לזילוף).

הוראות ההכנה

1. מכינים את האורז המשודרג: מיד כשהאורז מסיים להתבשל והוא עדיין חם, מוסיפים לו את הכוסברה הקצוצה, מיץ הלימון, שמן הזית והמלח. מערבבים עם מזלג כדי שישמור על אווריריות ומניחים בצד.

2. מקפיצים את העוף: מערבבים בקערה את רצועות חזה העוף עם שמן הזית והתבלינים (פפריקה, כמון, שום, מלח ופלפל). מחממים מחבת רחבה על אש גבוהה ומקפיצים את העוף במשך 5-6 דקות, עד שהוא שחום, קריספי מבחוץ ועסיסי מבפנים.

3. מקפיצים את התירס (שדרוג טעם): באותה המחבת (אין צורך לשטוף, הטעמים של העוף רק יוסיפו), זורקים את התירס ומקפיצים 2-3 דקות על אש גבוהה עד שהוא מקבל צריבה קלה וריח מעושן.

4. מערבבים את הרוטב: בקערית קטנה מערבבים את המיונז, השום הכתוש ומיץ הלימון. מוסיפים טיפת מים ומערבבים היטב עד שמתקבל רוטב חלק שניתן לזלף.

מרכיבים את הקערה!

לוקחים קערה עמוקה ויפה ומסדרים אותה: שמים חופן נדיב של אורז כוסברה בתחתית הקערה.מסדרים מעל האורז, זה לצד זה (בצורת "שעון" או ערימות): חצי מכמות חזה העוף, 2-3 כפות תירס צרוב, 2 כפות שעועית שחורה, קוביות אבוקדו וערימה של עגבניות קצוצות. מזלפים מעל הכל את רוטב האיולי המהיר.