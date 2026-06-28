בדרך למהפך חיצוני? אוראל צברי על זריקות ההרזיה: "פוחד לאכול"

הקומיקאי והשחקן אוראל צברי שיתף לאחרונה את עוקביו ברשתות בהחלטה להתחיל בתהליך לירידה במשקל בעזרת זריקות ההרזיה הפופולריות "מונג'רו". אלא שמהר מאוד התברר שהדרך לגזרה החדשה מלווה בדרמה לא קטנה, כשתופעות הלוואי לא איחרו לבוא והיכו בו נמרצות במהלך סוף השבוע האחרון.

צברי חשף בסטורי כי הוא סובל ממתקפת גרעפסים קשים שמונעים ממנו לאכול ומלחיצים אותו במיוחד. "אי אפשר לאכול כלום, אני פשוט מת מפחד שיצאו לי על הבמה גרעפסים", הודה בחשש, כשהוא מתייחס להופעות המשותפות שלו ודואג לקולגה: "מסכן קטורזה". לדבריו, אפילו מאכלים בריאים כמו שום, כרוב ושמן זית הפכו לאויב הבטן, מה שהוביל אותו לבסוף לתפריט "פריבילגי" של פירות יער ופטל בלבד.

ההפתעה הגדולה של צברי הגיעה דווקא מכיוון המינון. למרות שהוא מטופל במינון הנמוך ביותר של התרופה – כזה שלרוב אינו משפיע בשלבים הראשונים – הגוף שלו הגיב בעוצמה רבה. "אני בהלם שזה משפיע", סיכם בהומור האופייני לו, "אנשים מספרים שמינון הכי נמוך לא עושה להם כלום, אבל כנראה שיש לי הרבה שטח פנים". כעת נותר רק לקוות שהבטן תירגע לקראת העלייה הבאה לבמה.