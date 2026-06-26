בתגובה למחאת החרדים: מאות מפגינים חוסמים את בני ברק

התגובה למחאת החרדים הגיעה: אחרי מחאות הרכבים שהובילו לשיבושי תנועה ופקקי ענק ברחבי הארץ ביום רביעי האחרון, מאות מפגינים הגיעו כעת (שישי) לבני ברק וחסמו לתנועה את הכבישים המרכזיים בעיר במחאה נגד אי גיוס החרדים. מוקד המחאה נרשם ברחוב הרב כהנמן, סמוך לכביש 4. המפגינים, שכללו חיילי מילואים וסדיר לצד אמהות ללוחמים, הגיעו למקום כשהם מניפים דגלי ישראל, שרים "התקווה", ונושאים שלטים עם כיתובים המתייחסים לשוויון בנטל ושירות בצה"ל.

המפגינים בבני ברק ( אבשלום ששוני\פלאש 90 )

במהלך ההפגנה נרשמו עימותים בין חלק מתושבי העיר לבין המוחים, וכוחת משטרה הגיעו למקום ופעלו לשמירה על הסדר. בשלב מסויים, המשטרה חסמה לתנועה את הרחוב במטרה להפריד בין הצדדים ולמנוע את החרפת האלימות. בשלב זה לא דווח על עצורים באירוע.