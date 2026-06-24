מחאת החרדים נגד הגיוס החלה: עומסי ענק ושיבושי תנועה בצירים המרכזיים

מחאת הרכבים הארצית של הקיצונים, תחת הסלוגן "עד כאן! אין דרך בלי דרך התורה!", יצאה לדרך בשעות האחרונות וגורמת כבר עכשיו לשיבושים קשים ברחבי הארץ. בעקבות שיירות המחאה המבוזרות, משטרת ישראל פרסמה אזהרה חריגה ומדווחת על עומסי תנועה כבדים שצפויים להחריף בשעות הקרובות.

המשטרה קוראת לציבור הנהגים לתכנן את נסיעתם מראש ולבחור בדרכים חלופיות ככל הניתן, כאשר מוקד השיבושים מתרכז בצירים המרכזיים ובראשם כביש 1, כביש 2, כביש 4 וכביש 6. המחאה הנוכחית מתמקדת בהתנגדות חריפה של המפגינים לסוגיית הגיוס והאכיפה, והיא מקבלת כבר מהרגעים הראשונים גיבוי פוליטי בולט ונוכחות בשטח. חברי הכנסת מאיר פרוש וישראל אייכלר הגיעו ישירות למוקדי ההפגנה כדי ללוות את המוחים מקרוב ולהביע תמיכה פומבית במהלכים הדרמטיים. נוכחותם של נבחרי הציבור מעניקה רוח גבית משמעותית למפגינים, אשר נערכים לשהות ממושכת על הצירים וליצירת אפקט חסימה רוחבי שישפיע על רבבות נהגים. במקביל לשיבושי התנועה, חולק חומרי הסברה ושלטי מחאה בעלי אופי פרובוקטיבי וחריג המופנים ישירות כלפי הדרג המדיני. בין המשתתפים בשיירות מופצים ומחולקים שלטים שבהם נראה השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, כשהוא מוצג כשהוא לבוש במדי שוטר צבאי (ש"צ). על פי התוכנית הרשמית של המארגנים, מפת החסימות והעומסים צפויה להתרחב ככל שיחלפו השעות, כאשר הרכבים יצאו בצורה מתואמת מ-19 מוקדים שונים מצפון ועד דרום. נקודות היציאה המרכזיות כוללות ריכוזים משמעותיים בירושלים, בני ברק, בית שמש ואשדוד, לצד מוקדים נוספים הפרוסים בצפון ובדרום הארץ במטרה לייצר שיתוק תחבורתי מלא