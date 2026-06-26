דיווח באיראן: משמרות המהפכה בלמו 3 מכליות זרות במיצרי הורמוז

הפרה נוספת של הסיכומים במזכר ההבנות? כלי התקשורת באיראן דיווחו כעת (שישי) כי שלוש מכליות נפט זרות ניסו לחצות את מיצרי הורמוז - אך נבלמו ונאלצו לחזור על דרכן בעקבות אזהרות שקיבלו מחיל הים של משמרות המהפכה.

לפי הדיווח, שלוש המכליות ניסו לעבור דרך המיצר בנתיב שלא אושר על ידי איראן. במשמרות המהפכה איימו כי "ניתן לחצות את מיצרי הורמוז רק דרך הנתיבים שעליהם הכריזה טהרן". הדיווח הנוכחי מגיע אחרי שרק אתמול דווח בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" כי משמרות המהפכה תקפו ספינת מטען במיצרי הורמוז, סמוך לחופי עומאן. לפי הדיווח, נגרם נזק לספינה - אך לא נרשמו נפגעים בגוף.

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בנוסף, אמש דווח כי איראן פועלת להפיק הכנסות של מיליארדי דולרים ממיצרי הורמוז, כשבטהרן מעריכים כי גביית תשלום עבור "שירותי ביטחון, בטיחות והגנה על הסביבה" בנתיב השיט תאפשר למדינות המעורבות בהסדר להרוויח כ-40 מיליארד דולר בשנה. גורמים המעורים בפרטים אמרו כי אם התכנית תצא לפועל, היא תעניק לאיראן מקור הכנסה ושליטה שלא היה בידיה לפני המלחמה.

כחלק מהתכנית המשטר האיראני בוחן מודלים דומים שיושמו באזורים אחרים בעולם, ביניהם מיצר הדרדנלים, שבו טורקיה גובה מס מעבר מכלי שיט עבור הפלגה אל הים האגאי וממנו. גורמים איראניים גם טענו כי איראן תציג את הרעיון בפני מדינות המזרח התיכון ואפילו בפני סין, במטרה לגייס תמיכה בינלאומית למהלך. לדבריהם, איראן מעוניינת שהמדינות השכנות במפרץ הפרזסי יהיו חלק מההסכם ויחלקו עמה את ההכנסות.