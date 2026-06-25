משמרות המהפכה האיראניות תקפו ספינת מטען נושאת דגל סינגפור סמוך לחוצי עומאן ליד מצר הורמוז, כך דיווחו היום (חמישי) בכירים אמריקנים לעיתון וול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, נגרם נזק לספינה אך אין נפגעים.

המתקפה מעמידה את ההסכם שנכרת לאחרונה בין וושינגטון לטהרן במבחן משמעותי, לאחר שבימים האחרונים דווח על ירי אזהרה שביצעו משמרות המהפכה לעבר ספינות במרחב. כעת, לראשונה מאז ההסכם, מדובר בתקיפה ממשית שגרמה לנזק.

התקיפה מתרחשת על רקע מתיחות גוברת במפרץ הפרסי. מוקדם יותר הודיע סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס כי וושינגטון וטהרן הסכימו להקים ערוץ תקשורת ישיר עם משמרות המהפכה, במטרה "להפחית את הסיכוי להסלמה נוספת". על פי דבריו, גורמים צבאיים איראנים ואמריקנים אמורים להיפגש בדוחא כדי ליישב מחלוקות.