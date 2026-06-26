הציתו כלי רכב ויידו אבנים: כתב אישום נגד 6 צעירים שהתפרעו בדיר דבואן

פרקליטות המדינה הגישה היום (שישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד חמישה קטינים בני 14-17 מכפר שמאי, קריית ארבע, קצרין ואיתמר, וכן נגד פנחס גרינברג בן 18 מבית שמש. ששת המואשמים השתתפו בהתפרעות אלימה בכפר דיר דבואן, במהלכה הוצתו כלי רכב, הוצתו מוקדי אש סמוך לבתי מגורים ולמסגד, נגרם נזק לרכוש והושלכו אבנים לעבר כלי רכב.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו״ד שיראל אלדר מפרקליטות מחוז ירושלים, האירוע התרחש לפני כשבועיים, לאחר אזכרה שנערכה בחוות מכוך לזכרו של נחמן מורדוף ז״ל שנרצח בפיגוע בעלי לפני 3 שנים. הנאשמים ומספר אנשים אחרים הגיעו לכפר הפלסטיני דיר דבואן כשהם רעולי פנים, חלקם מצוידים במציתים, כפפות, גז מדמיע וסכין. בכפר ביצעו שורת מעשי אלימות והצתה, במסגרת קשר שקשרו לבצע מעשי טרור.

עוד נכתב כי "הנאשמים הציתו במספר מוקדים צמחייה סמוך לכפר, הציתו חמישה כלי רכב, הציתו אש בכניסה למסגד בזמן שאנשים שהו בו, ריססו חומר דליק שפגע באחד המתפללים, יידו אבנים לעבר בתי מגורים וכלי רכב, הציתו אש סמוך לבית משפחה בזמן שבני הבית שהו בתוכו, וגרמו לנזק רב לרכוש".

כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות של התפרעות, הצתה בנסיבות של מעשה טרור, חבלה במזיד ממניע גזעני, היזק בזדון ממניע גזעני, יידוי אבנים לעבר כלי תחבורה ותקיפה ממניע גזעני. לאחד הנאשמים מיוחסת בנוסף עבירה של החזקת סכין שלא כדין. בפרקליטות מבקשים להותיר את הנאשמים במעצר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.