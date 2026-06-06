גרסת המתיישבים: כך החלו האירועים האלימים בחווארה

בחוות צפנת שבשומרון טוענים כי האירועים בחווארה החלו לאחר גניבת עדר צאן מהחווה במהלך הלילה. לדבריהם, מתנדבים וחקלאים שיצאו לאתר את העדר הותקפו בידי עשרות פורעים

לאחר תיעודים שפורסמו בהם נראים מתיישבים נכנסים ופועלים אלימות בחווארה, בחוות מגיבים ואומרים "זהו קמפיין מרושע".

לטענת המתיישבים, במהלך השבת חדרו ערבים מהכפר חווארה לחוות צפנת הסמוכה לישוב תפוח בשומרון, ובחסות החשיכה גנבו את עדר הצאן של החווה שהובל לכפר.

בשעות הבוקר המוקדמות גילה בעל החווה את הגניבה, והזעיק את כוחות הביטחון ומתנדבים מהאזור שפתחו בחיפושים.

במהלך החיפושים בנתיב הבריחה של הגנבים שהוביל לפאתי הכפר, הותקפו אנשי החווה, חקלאים ומתנדבים מהאזור באלות ואבנים בידי עשרות פורעים ערבים מהכפר שניסו לשבש המרדף, ונאלצו להתגונן בידיים חשופות.

בתקרית נוספת שהתרחשה באירוע, איים פורע ערבי אחר עם סכין לעבר המתנדבים, וניגח את רכבו של אחד מהם כשניסה להימלט.

בחוות צפנת הגיבו בחריפות לדיווחים המגמתיים שסוקרו בתקשורת: "בחסות השבת בחרו התקשורת וארגוני השמאל הקיצוני לנהל קמפיין מרושע על גבה של החווה, וציירו תמונה חלקית, מגמתית ומוטה, תוך התעלמות בוטה בגניבת העדר וההתקפות האלימות של ערביי חווארה כנגד המחפשים".

לדברי התושבים, "ערבים וארגוני שמאל קיצוני הוציאו סרטון מגמתי שבו נראה עיכוב של שני ערבים שהשתתפו בתקיפה זמן קצר קודם לכן ויידו אבנים יחד עם עשרות פורעים נוספים".

"כל ניסיון להלבין את הכפר חווארה שמנהל במשך שנים מלחמת טרור כנגד תושבי גב ההר, תמך וצחק על רצח האחים הלל ויגל יניב, הלל את הטבח בנווה יעקב ואת טבח ה-7/10 ומבצע שוב ושוב התקפות אלימות כנגד החווה, הוא בזוי ומסוכן."

" אנו סמוכים ובטוחים שעם ישראל למד זה מכבר להבחין בין אמת ושקר, בין דיווח אמין לעלילה, ויעמוד גם הפעם לימינם של אנשי ההתיישבות ולא האויב".