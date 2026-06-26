ראש סבא"א במסר לאיראן: "מקווים להיות שם בקרוב מאד"

בזמן שאיראן ממשיכה לטעון כי היא לא הסכימה לאפשר פיקוח על מתקני הגרעין, ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי התייחס היום (שישי) פעם נוספת לסוגייה - והדגיש כי מזכר ההבנות מעניק לפקחי הרשות גישה למתקנים האיראניים.

"יש מזכר הבנות שנחתם, וכדי לעמוד בתנאי ההסכם, סבא"א צריכה לקבל גישה ולפקח על הפעילות הגרעינית של איראן" אמר גרוסי. "אנחנו מקווים להיום שם בקרוב מאד".

לדבריו, המטרה הראשונה של הפקחים כשהם יגיעו לאיראן תהיה לוודא שחותמות הסוכנות על החומר הגרעיני שנבדק בעבר נותרו ללא שינוי, ולוודא שאין חומר גרעיני חסר מהמאגרים.

"המטרה של ההסכם הזה היא לוודא שלא יהיה פיתוח של נשק גרעיני באיראן" הדגיש גרוסי. "ממשלת איראן הצהירה באופן מפורש שהיא לא שואפת לפתח נשק גרעיני. אבל ברור ששאיפות והצהרות לא מספיקות. צריך שיהיה מנגנון פיקוח ואימות חזק במיוחד, בהקדם האפשרי".

כזכור, ביום שני האחרון סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס חשף כי "האיראנים הסכימו להזמין מחדש את פקחי סבא"א למדינתם. זהו ציון דרך משמעותי עבור העם האמריקני, והצעד הראשון לקראת פירוז גרעיני קבוע או סיום קבוע של תוכנית נשק גרעיני באיראן". מנגד, שר החוץ האיראני איסמאעיל בקאאי הכחיש את דבריו של ואנס וטען כי לטהרן אין כוונה לאפשר לפקחי סבא"א לבקר באתרים הגרעיניים שהותקפו במהלך העימות.