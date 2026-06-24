ראש סבא"א מבהיר לאיראן: "זה הולך לקרות"

העימות נמשך: ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, התייחס היום (רביעי) לסוגיית פיקוח הארגון על מתקני הגרעין באיראן - ויצא נגד העמדה הרשמית של טהרן, שטענה כי לא הסכימה לאפשר את כניסת פקחי סבא"א למדינה.

"ני מבין הצהרות פוליטיות, הן חלק מהמציאות" אמר גרוסי במהלך ביקור בתחנת הכוח הגרעינית בפוקושימה שביפן. "אבל הדבר הבסיסי שאני רוצה להזכיר ולהפנות אליו את תשומת לבכם הוא שקיים מזכר הבנות שנחתם על ידי שני הנשיאים. ההסכם קובע במפורש שכל הפעילויות הגרעיניות שיבוצעו במתקנים שבהם נמצא חומר גרעיני באיראן יהיו תחת פיקוח סבא"א, בכל מובן". גרוסי הוסיף והבהיר כי "ברור שכדי לעשות את זה, אנחנו חייבים לבצע ביקורות. לא משנה אם זה יקרה מחרתיים, בעוד שבוע, או בעוד עשרה ימים. זה אמנם חשוב, אבל זה לא קריטי. זה הולך לקרות".

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כזכור, ביום שני האחרון סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס חשף כי "האיראנים הסכימו להזמין מחדש את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית למדינתם. זהו ציון דרך משמעותי עבור העם האמריקני, והצעד הראשון לקראת פירוז גרעיני קבוע או סיום קבוע של תוכנית נשק גרעיני באיראן".

עם זאת, ואנס הסביר כי ההסכמה הושגה רק בלילה, ולכן הפקחים עדיין לא נשלחו. לדבריו, "הם יחזרו השבוע, אני מקווה שזה יקרה כבר היום".

מנגד, שר החוץ האיראני איסמאעיל בקאאי הכחיש את דבריו של ואנס וטען כי לטהרן אין כוונה לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר באתרים הגרעיניים שהותקפו במהלך העימות.