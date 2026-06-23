עוד סטירה לטראמפ: איראן מקשיחה עמדות בתנאי ההסכם

שר החוץ האיראני אסמאעיל בקאאי אמר היום (שלישי) כי לטהרן אין כוונה לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר באתרים הגרעיניים שהותקפו במהלך העימות.

בנוסף, דובר משרד החוץ התייחס לאופן השימוש בנכסים החסומים של איראן ולתביעות ארה"ב בנושא ואמר: מעניין אותנו שהפילוסופיה והמטרה של המלחמה, שהייתה להשמיד את הציביליזציה של איראן ולגרום לקריסתה, הפכו להעשיר את החקלאים האמריקאים. אנחנו בנוגע לנכסים נחליט כפי שטוב למדינה.

לגבי רכישת סחורות, משרד החקלאות אינו מוגבל בכל דרך שיחשוב לנכון. מר המתי נתן גם הסברים מפורשים לגבי הוצאות אחרות מנכסי איראן החסומים. החשוב הוא שנכסי איראן החסומים זמינים לשימוש חופשי ומנוצלים כפי שנראה לנכון.