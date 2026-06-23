עוד סטירה לטראמפ: איראן מקשיחה עמדות בתנאי ההסכם

שר החוץ האיראני אסמאעיל בקאאי אמר היום (שלישי) כי לטהרן אין כוונה לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר באתרים הגרעיניים שהותקפו במהלך העימות.
בנוסף, דובר משרד החוץ התייחס לאופן השימוש בנכסים החסומים של איראן ולתביעות ארה"ב בנושא ואמר: מעניין אותנו שהפילוסופיה והמטרה של המלחמה, שהייתה להשמיד את הציביליזציה של איראן ולגרום לקריסתה, הפכו להעשיר את החקלאים האמריקאים. אנחנו בנוגע לנכסים נחליט כפי שטוב למדינה.
לגבי רכישת סחורות, משרד החקלאות אינו מוגבל בכל דרך שיחשוב לנכון. מר המתי נתן גם הסברים מפורשים לגבי הוצאות אחרות מנכסי איראן החסומים. החשוב הוא שנכסי איראן החסומים זמינים לשימוש חופשי ומנוצלים כפי שנראה לנכון.
תגובות
נתניהו, בתור מי שגדלה על ערכי ז'בוטינסקי והדר בית"ר, קשה לי לראות את החולשה הזאת מול איראן. הממשלה שלך ויתרה על הגאווה הלאומית והפכה אותנו למדינה חלשה שתלויה לחלוטין באחרים. פעם הליכוד ייצג עוצמה וזקיפות קומה, והיום קיבלנו הפקרות מוחלטת שמזכירה את מח
עד עכשיו היתה הפקרות סמויה, עכשיו היא גלויה!!!... תמשיכו להצביע לביבי
נתניהו, הלב שלי נשבר מהמחשבה שביטחון הילדים שלנו מופקר בידי הסכמים של אחרים. איבדנו את הריבונות ואת היכולת להכריע את הגורל שלנו בעצמנו מתוך פחד וחולשה מדינית. זה מרגיש כמו הימים האפלים בגולה שבהם גורלנו נחתם בידי שליטים זרים בלי שתהיה לנו מילה.