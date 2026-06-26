בעקבות רעידות האדמה: אזהרת מסע פורסמה לוונצואלה

משרד החוץ פרסם היום (שישי) אזהרת מסע לוונצואלה, זאת בעקבות רעידות האדמה הקשות שפקדו את המדינה, בהם נהרגו לפחות 235 בני אדם. בהודעה הומלץ לאזרחי ישראל "להימנע מכל נסיעה לוונצואלה, מכל סיבה שהיא, עד להודעה חדשה".

"ההמלצה ניתנת נוכח רמת הסיכון הגבוהה במדינה, הכוללת פשיעה אלימה, חטיפות, אי־יציבות ביטחונית ופוליטית, לצד יכולת מוגבלת להעניק סיוע קונסולרי לאזרחים ישראלים" נמסר.