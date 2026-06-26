בעקבות רעידות האדמה: אזהרת מסע פורסמה לוונצואלה

משרד החוץ פרסם היום (שישי) אזהרת מסע לוונצואלה, זאת בעקבות רעידות האדמה הקשות שפקדו את המדינה, בהם נהרגו לפחות 235 בני אדם. בהודעה הומלץ לאזרחי ישראל "להימנע מכל נסיעה לוונצואלה, מכל סיבה שהיא, עד להודעה חדשה".
"ההמלצה ניתנת נוכח רמת הסיכון הגבוהה במדינה, הכוללת פשיעה אלימה, חטיפות, אי־יציבות ביטחונית ופוליטית, לצד יכולת מוגבלת להעניק סיוע קונסולרי לאזרחים ישראלים" נמסר.
"בנוסף, ביממה האחרונה פקדו את ונצואלה שתי רעידות אדמה עוצמתיות אשר גרמו לנפגעים רבים, לנזק משמעותי לתשתיות, לשיבושים בתחבורה ובתקשורת ולהכרזת מצב חירום" הוסיפו. "הרשויות מזהירות מפני רעידות משנה העלולות לגרום לנזקים נוספים ולהחרפת המצב".