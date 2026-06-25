אסון טבע בוונצואלה: הרשויות נערכות להיקף נזק חסר תקדים

שתי רעידות אדמה עוצמתיות היכו הלילה (בין רביעי לחמישי) את ונצואלה, גרמו להרס נרחב ולעשרות קריסות מבנים, כאשר בארצות הברית מעריכים כי מניין ההרוגים עלול להגיע לעשרות אלפים.

על פי השירות הגיאולוגי של ארצות הברית (USGS), קיימת סבירות גבוהה שמספר ההרוגים ינוע בין 10,000 ל-100,000 בני אדם, לצד נזק כבד לתשתיות ברחבי המדינה. שתי רעידות בתוך פחות מדקה הרעש הראשון נמדד בעוצמה של 7.1, וכ-40 שניות בלבד לאחר מכן פקדה את המדינה רעידת אדמה נוספת וחזקה יותר, בעוצמה של 7.5.

רעידת אדמה בוונצואלה - צילום: סעיף 27א רעידת אדמה בוונצואלה | צילום: צילום: סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:09

מוקד הרעש היה באזור החוף הצפוני של ונצואלה, אך ההדף הורגש גם בבירה קראקס, שם תועדו מבנים שקרסו לחלוטין, לצד בניינים שניזוקו קשות וענני אבק שכיסו שכונות שלמות.

בעקבות הנזקים, נסגר נמל התעופה הבינלאומי מייקטיה, והרשויות החלו בפינוי אזרחים מאזורים שנפגעו.

הממשלה הכריזה על מצב חירום

הנשיאה הזמנית של ונצואלה, דלסי רודריגס, הודיעה כי הממשלה תכריז על מצב חירום בעקבות ממדי האסון.

ראש עיריית מחוז צ'קאו אישר כי ישנם הרוגים, אך בשלב זה לא מסר נתון רשמי על מספר הקורבנות.

ב-USGS הזהירו כי מדובר באירוע בעל פוטנציאל קטלני במיוחד, וכי היקף הנזק והאבידות צפוי להתבהר רק בשעות ובימים הקרובים.

רעידת אדמה בוונצואלה - צילום: סעיף 27א רעידת אדמה בוונצואלה | צילום: צילום: סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:40

ארה"ב הודיעה: "נגייס סיוע"

סגן מזכיר המדינה האמריקני, כריסטופר לנדאו, הודיע כי וושינגטון נמצאת בקשר עם הרשויות בוונצואלה ופועלת לגיוס סיוע.

"האמריקנים עומדים לצד העם בוונצואלה בעקבות רעידות האדמה ההרסניות. אנחנו בקשר עם הרשויות ומגייסים סיוע", כתב.

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גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לאסון וכתב: "יש מספר הרסני של הרוגים בוונצואלה. אנחנו מוכנים לסייע לה להתמודד עם הנזק הכבד של רעידת האדמה".